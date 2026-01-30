Irã reforça que responderá 'imediata e firmemente' a qualquer ataque contra seu território

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que Teerã responderá "imediata e firmemente" a qualquer agressão. A declaração foi feita em meio à tensão regional com os Estados Unidos, durante conversa telefônica com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira (29), Pezeshkian reiterou que o país não busca a guerra. Contudo, o líder iraniano advertiu que o Irã não hesitará em reagir diante de ataques contra a nação e seu povo.

Em nota via Telegram nesta sexta-feira (30), o presidente destacou que a política externa iraniana segue a "diplomacia digna". Esta é baseada em interação, diálogo sob o direito internacional, respeito mútuo e rejeição do uso da força para conflitos.

Contexto de Tensão Regional

Ainda assim, Pezeshkian reforçou que "qualquer agressão ao país e à nação iraniana será respondida de maneira imediata e decisiva". Esta postura visa sublinhar a capacidade de defesa do Irã.

O comunicado mencionou também a disposição do líder dos Emirados Árabes Unidos. Ele deseja participar de forma construtiva nos esforços diplomáticos. O objetivo é buscar soluções para a segurança regional, em um cenário de elevadas tensões no Oriente Médio.

As declarações de Pezeshkian ocorrem em um cenário de crescente pressão sobre Teerã. Nesta quinta-feira, a União Europeia (UE) concordou em incluir a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) em sua lista de organizações terroristas.

A medida é classificada por autoridades iranianas como simbólica. Entretanto, ela amplia o isolamento do país. Também eleva o risco de novos atritos diplomáticos e de segurança para o Irã.