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Embaixador dos EUA para Turquia nega informação sobre apoio a envio de tropas sírias ao Líbano

Estadão Conteúdo

O embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Thomas Barrack, disse que são infundadas as informações sobre apoio à Síria para que o país enviasse tropas para o Líbano.

"As notícias de que os Estados Unidos estariam incentivando a Síria a enviar tropas para o Líbano são falsas e imprecisas", disse o representante diplomático em publicação no X nesta terça-feira, 17.

Segundo a Reuters, os EUA estariam incentivando a Síria a considerar o envio de tropas para o leste do Líbano para ajudar no desarmamento do grupo xiita libanês Hezbollah, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/TROPAS SÍRIAS/LÍBANO
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