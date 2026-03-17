Embaixador dos EUA para Turquia nega informação sobre apoio a envio de tropas sírias ao Líbano

O embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Thomas Barrack, disse que são infundadas as informações sobre apoio à Síria para que o país enviasse tropas para o Líbano.

"As notícias de que os Estados Unidos estariam incentivando a Síria a enviar tropas para o Líbano são falsas e imprecisas", disse o representante diplomático em publicação no X nesta terça-feira, 17.

Segundo a Reuters, os EUA estariam incentivando a Síria a considerar o envio de tropas para o leste do Líbano para ajudar no desarmamento do grupo xiita libanês Hezbollah, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.