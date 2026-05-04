Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rússia declara cessar-fogo unilateral na Ucrânia para marcar 'Dia da Vitória'

O Ministério da Defesa afirmou que, se a Ucrânia tentar interromper as comemorações de sábado, a Rússia realizará um "ataque maciço"

Estadão Conteúdo

O Ministério da Defesa da Rússia declarou um cessar-fogo unilateral na Ucrânia para sexta-feira, 8, e sábado, 9, em comemoração ao 81º aniversário da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, mas ameaçou retaliar contra Kiev caso a Ucrânia tente interromper as festividades do Dia da Vitória.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 4, o Ministério da Defesa afirmou esperar que a Ucrânia "siga o exemplo" em relação ao cessar-fogo para o feriado secular mais importante da Rússia. Não houve comentários imediatos das autoridades ucranianas.

Na semana passada, as autoridades decidiram suspender o tradicional desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou, alegando preocupações com possíveis ataques ucranianos. A Ucrânia vem realizando ataques com drones em território russo para conter a invasão que já dura mais de quatro anos.

O Ministério da Defesa afirmou que, se a Ucrânia tentar interromper as comemorações de sábado, a Rússia realizará um "ataque maciço com mísseis contra o centro de Kiev". O ministério alertou a população civil e os funcionários de missões diplomáticas estrangeiras sobre "a necessidade de deixar a cidade imediatamente".

Durante anos, o Kremlin usou o desfile pomposo do Dia da Vitória para exibir seu poderio militar e influência global, sendo também uma fonte de orgulho patriótico.

Mas o desfile na capital russa acontecerá sem tanques, mísseis e outros equipamentos militares pela primeira vez em quase duas décadas. Alguns dos desfiles menores realizados em outras partes do país também foram isolados por muros ou até mesmo cancelados por motivos de segurança.

A Segunda Guerra Mundial permanece um raro ponto de consenso na história conturbada da Rússia sob o regime comunista. A União Soviética perdeu 27 milhões de pessoas no que chamou de Grande Guerra Patriótica, entre 1941 e 1945, um enorme sacrifício que deixou uma profunda cicatriz na psique nacional.

Vladimir Putin, que governa a Rússia há mais de 25 anos, transformou o Dia da Vitória em um pilar fundamental de seu mandato e tentou usá-lo para justificar a guerra na Ucrânia. O desfile do ano passado, em comemoração ao 80º aniversário, atraiu a Moscou o maior número de líderes mundiais em uma década, incluindo convidados de alto nível como o presidente chinês Xi Jinping, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico.

Putin havia declarado um cessar-fogo unilateral de 72 horas a partir de 7 de maio de 2025, e as autoridades bloquearam a internet móvel em Moscou por vários dias para evitar ataques de drones ucranianos.

O Dia da Vitória é um raro evento histórico reverenciado por todos os atores políticos russos no período pós-soviético. Desde 2023, a Ucrânia se afastou da tradição russa e passou a celebrar a vitória de 1945 em 8 de maio, assim como os países ocidentais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/DIA DA VITÓRIA/CESSAR-FOGO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Mundo

Israel ataca Beirute pela primeira vez desde anúncio de cessar-fogo com o Hezbollah

Primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que ordenou o ataque a Beirute, no Líbano

06.05.26 19h22

Trump afirma que Washington teve 'discussões positivas' com Irã nas últimas 24 horas

06.05.26 17h11

Agência dos EUA processa The New York Times por suposta 'discriminação' contra homem branco

06.05.26 16h52

IMPASSE

França pede que questão do Estreito de Ormuz seja tratada separadamente das negociações EUA-Irã

Emmanuel Macron esclarece que navio atacado no Estreito de Hormuz não tinha a França como alvo, reforçando postura defensiva

06.05.26 15h52

MAIS LIDAS EM MUNDO

ASSASSINATO

Menino de 5 anos é encontrado morto em lixeira após ser espancado pelo ex-namorado da mãe

O resultado da autópsia mostrou que a criança apresentava contusões, fraturas e escoriações pelo corpo

30.04.26 18h03

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ÍNDIA

VÍDEO: homem desenterra irmã e tenta sacar dinheiro em banco

Imagens mostram tentativa de comprovar morte para saque e gera repercussão internacional

28.04.26 21h23

ATIVISTA PRESO

Brasileiro preso em Israel relata ameaças e pode pegar pena de 100 anos

Ativista Thiago Ávila detido após interceptação de flotilha com destino a Gaza relata ameaças, isolamento e interrogatórios prolongados

04.05.26 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda