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VÍDEO: homem desenterra irmã e tenta sacar dinheiro em banco

Imagens mostram tentativa de comprovar morte para saque e gera repercussão internacional

Hannah Franco
fonte

Homem desenterra irmã e leva ossada ao banco para sacar dinheiro na Índia. (Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo que começou a circular nesta semana nas redes sociais mostra um homem caminhando por uma estrada de terra, sem camisa e descalço, carregando restos mortais envoltos em tecido. As imagens chamaram atenção de moradores, que filmaram a cena, e rapidamente se espalharam em plataformas digitais.

O homem foi identificado como Jeetu Munda, de 50 anos. Segundo a imprensa local, ele levou os restos mortais da irmã, Kalara Munda, até uma agência bancária para tentar comprovar a morte dela e sacar um valor depositado em seu nome. O caso ocorreu no distrito de Keonjhar, no estado de Odisha, na Índia.

A irmã havia morrido cerca de dois meses antes, após doença. O dinheiro na conta seria resultado da venda de gado e, como ela não tinha outros herdeiros legais, Jeetu buscava acesso ao valor.

De acordo com relatos, ele já havia tentado realizar o saque em outras ocasiões, mas não conseguiu por falta de documentação. O homem afirmou que, mesmo informando sobre a morte da irmã, não conseguiu concluir o procedimento.

Diante da dificuldade, decidiu desenterrar os restos mortais e levá-los até a agência como forma de comprovar o óbito.

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O episódio aconteceu em uma unidade do Odisha Grameen Bank, ligado ao Indian Overseas Bank. Após a repercussão, a instituição negou que tenha exigido a presença física da titular da conta e informou que o saque só poderia ser feito mediante apresentação de documentos legais, como certidão de óbito.

A polícia local apontou que houve falha de comunicação. Segundo as autoridades, o homem não compreendia os procedimentos necessários, enquanto os funcionários não conseguiram explicar de forma clara as exigências para liberação do dinheiro.

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