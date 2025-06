VÍDEO: Ritual xamânico 'enterra' pessoas vivas em retiro espiritual

Já imaginou ser parcialmente enterrado e depois retirado da terra como uma forma de transformação pessoal em sua vida? Essa é a experiência que alguns participantes de um retiro espiritual no Distrito Federal estão vivendo, ao simular um "ritual xamânico" que custa mais de 600 reais. Saiba mais detalhes a seguir:

O que é o ritual de "renascimento" na terra?

A prática faz parte de um ritual intitulado "Renascimento Xamânico", realizado em uma chácara localizada no Distrito Federal e que conduz retiros espirituais com medicinas da floresta e rituais terapêuticos.

O estabelecimento afirma que a proposta do ritual é promover uma espécie de reconexão com a natureza e com a própria existência. "É como retornar ao útero da Terra. Respirar com ela, entregar o que já não nos serve e nascer de novo", afirmou uma das promotoras da prática para o portal UOL.

O ritual faz parte de um programa de quatro dias que custa R$ 697, incluindo hospedagem coletiva e alimentação.

VEJA MAIS



Como é realizada a prática?

Durante o ritual de "renascimento", os participantes permanecem sob a terra por três a sete minutos, com o rosto protegido por um tecido fino que permite a respiração dos indivíduos. Todo o processo é acompanhado por facilitadoras, que retiram imediatamente a pessoa quando esta levanta a mão sinalizando o fim da experiência espiritual.

Antes do "parto" os participantes passam por uma anamnese e são orientados sobre todos os detalhes da experiência. Grávidas e idosos podem participar, desde que estejam com boa saúde.

Vídeos que mostram os participantes sendo enterrados vivos viralizaram nas redes sociais.

Veja o vídeo:

O ritual é inspirado em práticas indígenas da Amazônia peruana e o ambiente natural é considerado parte fundamental da experiência.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com