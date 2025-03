Virginia Fonseca relata 'batalha espiritual': entenda o significado e como se proteger

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais, na última quarta-feira (19/03), para contar aos seguidores que passou mal após acordar de madrugada para participar do Rosário do Frei Gilson. Nos Stories do Instagram, ela disse que seguidores apontaram batalha espiritual.

"Meu painel viral saiu, não deu nada, exame não deu nada, ontem, meu filho, o que eu passei, tão falando, recebendo bastante directs falando que é batalha espiritual, o que te falaram, mãe?", iniciou ela.

A mãe da influencer, Margareth Serrão, por sua vez, concordou: "Falaram para mim que quando a maior influenciadora do Brasil se uniu a orações, o inferno se irritou, se levantou e foi contra você, você, continue, tá todo mundo orando para você, firme no propósito de Deus".

Entenda o significado da batalha espiritual e como se proteger

A batalha espiritual é a luta entre forças espirituais opostas, onde energias negativas tentam influenciar e desequilibrar aqueles que buscam evolução e luz. Segundo a taróloga e influenciadora espiritual Rainha Iza Araújo, essa guerra invisível se intensifica em momentos de maior conexão espiritual, como a Quaresma, um período de 40 dias que antecede a Páscoa.

"Durante esse período, as energias ficam mais intensas e, muitas vezes, quem está em busca de luz acaba chamando a atenção de forças contrárias", explica Iza. "É um momento em que a proteção espiritual deve ser reforçada, pois estamos mais expostos a ataques energéticos", acrescenta.

Veja cinco formas de proteção espiritual:

Banhos energéticos como ervas como alecrim e arruda, que são poderosas para afastar energias negativas e restaurar o equilíbrio;

Independente da crença, a oração fortalece a conexão com forças protetoras e cria um escudo espiritual;

Usando cristais de proteção, como, por exemplo, a turmalina negra e obsidiana são pedras que atuam como verdadeiras barreiras contra vibrações negativas;

Evitar ambientes e pessoas que drenam energia;

Uso de perfumes energizados.