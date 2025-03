Quer mais sorte, amor e dinheiro em março? Veja rituais que podem abrir seus caminhos neste mês

Com um novo mês chegando, muitas pessoas buscam maneiras de renovar suas energias e atrair boas vibrações para o novo ciclo que se inicia. Seguindo tradições esotéricas, rituais de prosperidade têm se tornado práticas populares para alinhar a energia pessoal e abrir caminhos para dinheiro, amor e oportunidades.

A taróloga e influenciadora amorosa e espiritual Rainha Iza Araújo, afirma que para ter sorte, prosperidade e sucesso na vida, é essencial começar o mês com as energias alinhadas e abertas. “É como uma página em branco, onde podemos escrever um novo capítulo da nossa história. É fundamental aproveitá-lo com boas vibrações, rituais e intenções positivas”, explica.

Pensando nisso, indica três rituais poderosos para garantir que março seja um mês de realizações e abundância. Confira:

Ritual da canela soprada

Indicado para quem quer atrair sucesso e dinheiro. A canela tem uma energia poderosa de atração e expansão, trazendo fartura para sua vida.

Saiba como fazer:

No primeiro dia do mês, pegue um pouco de canela em pó na palma da mão;

Dirija-se à porta de entrada da sua casa ou do seu comércio;

Antes de soprar, mentalize a prosperidade fluindo para você, com dinheiro entrando, oportunidades surgindo e sua vida ficando cada vez mais próspera;

Sopre a canela para dentro da casa e diga em voz alta: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui virá.

Quando essa canela eu soprar, a fartura aqui irá ficar.

Que a riqueza e o sucesso entrem e permaneçam.

Assim é, assim será”;

Deixe o pó no chão por algumas horas antes de varrer.

Ritual do mel e das moedas douradas

Perfeito para quem deseja um mês cheio de amor, boas conexões e reconhecimento. Ele usa a energia magnética do mel e das moedas douradas para atrair bênçãos.

Materiais que serão usados:

Um copo de água com mel;

Três moedas douradas (de qualquer valor);

Uma vela dourada ou amarela.

Saiba como fazer:

No primeiro dia do mês, misture um pouco de mel na água e mexa com um dedo da mão direita, mentalizando alegria, dinheiro e amor fluindo para sua vida.

Pegue as três moedas e diga: “Ouro atrai ouro, amor atrai amor, sucesso me encontra e fica onde estou.”

Coloque as moedas dentro do copo com água e deixe descansar por uma noite.

Acenda a vela dourada ao lado do copo e faça um pedido especial para o mês que começa.

No dia seguinte, retire as moedas e guarde na carteira como um amuleto de prosperidade.

A água do copo pode ser despejada num vaso de plantas ou na porta de casa.

Ritual da ‘Chama Verde’

A cor verde é símbolo da prosperidade, crescimento e sorte. Esse ritual ativa o poder pessoal para conquistar metas e objetivos.

Materiais:

Uma vela verde (pode ser pequena ou grande, desde que seja nova);

Folhas de louro ou um galho pequeno;

Uma folha de papel e caneta verde.

Saiba como fazer:

No primeiro dia do mês, escreva na folha de papel tudo o que deseja atrair nesse ciclo: dinheiro, trabalho, amor, sucesso, felicidade, etc;

Coloque a folha de louro sobre o papel e diga: “Assim como esta folha carrega a força da natureza, minha vida se enche de sorte, riqueza e oportunidades”;

Acenda a vela verde e visualize um caminho aberto diante de você, cheio de oportunidades e bênçãos;

Queime a folha de louro na chama da vela (com cuidado) e, enquanto ela queima, repita mentalmente seu desejo;

Deixe a vela queimar até o final ou pelo menos por algumas horas.