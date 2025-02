Lua Cheia em Leão: energia poderosa pode ampliar o amor, a prosperidade e autoestima; veja como

A Lua Cheia de fevereiro acontece nesta quarta-feira (12/02), às 10h53 (horário de Brasília), no signo de Leão. Conhecida por intensificar emoções e eventos, essa fase lunar ganha ainda mais destaque ao ocorrer em um signo ligado à expressão, autoestima e protagonismo. A coincidência com a semana do Valentine’s Day (14/02) potencializa ainda mais as questões afetivas e os relacionamentos.

A taróloga e influenciadora amorosa e espiritual, Rainha Iza Araújo, explica que essa conexão entre a Lua Cheia e a data romântica não é mero acaso. "A Lua Cheia já traz o ápice da energia emocional, e em Leão, ela vem carregada de paixão, desejo de ser visto e valorizado. No amor, os sentimentos estarão à flor da pele, seja para fortalecer um relacionamento ou para evidenciar o que precisa ser resolvido. Para os solteiros, essa é a energia perfeita para atrair olhares, se destacar e encontrar alguém que realmente combine com essa luz poderosa”, diz. Mas atenção! É um momento de autenticidade, então quem quiser um amor verdadeiro precisa mostrar sua essência sem medo, observa a taróloga.

Impacto coletivo e emocional

Além dos relacionamentos, essa Lua Cheia em Leão também traz efeitos intensos para o coletivo. Segundo Rainha Iza, a energia do momento será de autoconfiança, criatividade e desejo por reconhecimento.

"Pode esperar um turbilhão de emoções! As pessoas estarão mais passionais, mais criativas e, sim, um pouquinho mais dramáticas, porque Leão adora um palco, né? No lado positivo, veremos iniciativas inspiradoras, coragem para grandes mudanças e muita autenticidade surgindo. Mas se alguém estiver vibrando no ego descontrolado, pode rolar disputa de poder e necessidade excessiva de atenção. O segredo é canalizar essa energia para criar, brilhar e espalhar amor — e não para alimentar rivalidades desnecessárias”, alertou.

O que fazer para aproveitar a energia poderosa da Lua Cheia em Leão?

Leão é um signo que exala brilho, coragem e autoestima. Para Rainha Iza, essa Lua Cheia nos convida a assumir nosso próprio protagonismo e vibrar aquilo que queremos atrair.

• Banho energético para o amor: Ferva pétalas de rosas vermelhas com um pau de canela. Após o banho normal, jogue a infusão do pescoço para baixo, mentalizando seu magnetismo aumentando e atraindo um amor verdadeiro.

• Ritual da prosperidade e reconhecimento: Acenda uma vela dourada e escreva seus desejos em um papel com tinta vermelha. Leia-os em voz alta com confiança e guarde o papel na sua carteira ou em um local especial.

• Magia do espelho para autoestima: Fique diante de um espelho, olhe nos seus próprios olhos e afirme, com força e paixão, tudo o que deseja se tornar. Segundo Iza, esse exercício ativa a autoconfiança e alinha sua vibração com o sucesso.