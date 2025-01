Previsão das fases da Lua em 2025: Como impactam cada signo e rituais a fazer

Para a astrologia, as fases da lua afetam não apenas as marés, como também o humor e as intenções das pessoas, podendo influenciar desde no corte de cabelo até nas decisões de casar ou começar um negócio.

Cada fase influencia de uma forma diferente. Entendendo-as é possível alinhar suas metas com cada uma. Veja abaixo como cada fase pode influenciar sua vida e que tipos de rituais podem ser feitos para favorecer seus objetivos.

Lua Nova

A fase da Lua Nova marca o início do ciclo lunar e é ideal para novos começos e intenções, mas não é indicada para ações impulsivas. O humor tende a ser mais introspectivo, ou seja, com emoções voltadas ao planejamento.

A fase favorece a meditação, a adivinhação e rituais em que se procura a verdade sobre algo, assim como para impulsionar mudanças na nossa vida, como atrair o amor ou um novo emprego. É um momento ideal para cuidar de si, comprar roupas, passear e cuidar da beleza. Além disso, é um ótimo período para inícios, como plantar sementes importantes na vida, como comprar uma casa ou começar um curso.

Lua Crescente

À medida que a Lua cresce, sua influência é de expansão e crescimento. É um momento excelente para desenvolver projetos e fazer crescer o que foi iniciado, porém evite abandonar compromissos. Além disso, o humor fica mais dinâmico e motivado.

Esta fase lunar é muito favorável para realizar rituais que visam o desenvolvimento ou crescimento de algo, como por exemplo para fazer a pessoa amada interessar-se por você ou aumentar os lucros de seu negócio. No aspecto da beleza, é ideal para dietas e procedimentos que visam ganhar peso ou massa muscular, além de fazer um corte de cabelo focado em crescimento.

Lua Cheia

A Lua Cheia é o ponto alto do ciclo lunar e está associada a uma energia poderosa de manifestação. Perfeita para concretizar resultados e celebrar conquistas, mas não é ideal para decisões impulsivas ou confrontos. Além disso, o humor é intenso, com emoções à flor da pele.

A fase intensifica todos os rituais e magias, e é ideal para rituais que visem qualquer coisa que seja difícil de obter. É uma fase ideal para eventos com o público e para mostrar o seu melhor. No entanto, evite ações que possam causar polêmicas, como demissões ou pedidos de divórcio.

Lua Minguante

Na fase Minguante, a Lua está diminuindo de tamanho, sendo um período ideal para refletir sobre seus objetivos e avaliar o que está funcionando e o que precisa ser deixado para trás. Ótima para encerramentos e liberar o que não serve mais, mas não é boa para inícios. O humor tende a ser reflexivo e mais tranquilo.

O Quarto Minguante da Lua também é a altura ideal para realizar rituais para afastar os problemas, acabar com vícios e repelir as energias negativas. Além disso, é favorável para tratamentos de saúde, cirurgias e atividades que exijam sigilo e término de etapas.

Confira o calendário lunar de 2025:

Janeiro

Lua Crescente: 06/01 em Áries

Lua Cheia: 13/01 em Câncer

Lua Minguante: 21/01 em Escorpião

Lua Nova: 29/01 em Aquário

Fevereiro

Lua Crescente: 05/02 em Touro

Lua Cheia: 12/02 em Leão

Lua Minguante: 20/02 em Sagitário

Lua Nova: 27/02 em Peixes

Março

Lua Crescente: 06/03 em Gêmeos

Lua Cheia: 14/03 em Virgem

Lua Minguante: 22/03 em Capricórnio

Lua Nova: 29/03 em Áries, dia de eclipse solar

Abril

Lua Crescente: 04/04 em Câncer

Lua Cheia: 12/04 em Libra

Lua Minguante: 20/04 em Aquário

Lua Nova: 27/04 em Touro

Maio

Lua Crescente: 04/05 em Leão

Lua Cheia: 12/05 em Escorpião

Lua Minguante: 20/05 em Peixes

Lua Nova: 27/05 em Gêmeos

Junho

Lua Crescente: 03/06 em Virgem

Lua Cheia: 11/06 em Capricórnio

Lua Minguante: 18/06 em Peixes

Lua Nova: 25/06 em Câncer

Julho

Lua Crescente: 02/07 em Libra

Lua Cheia: 10/07 em Capricórnio

Lua Minguante: 17/07 em Áries

Lua Nova: 24/07 em Leão

Agosto

Lua Crescente: 01/08 em Escorpião

Lua Cheia: 09/08 em Aquário

Lua Minguante: 16/08 em Touro

Lua Nova: 23/08 em Virgem

Lua Crescente: 31/08 em Sagitário

Setembro

Lua Cheia: 07/09 em Peixes, dia de eclipse lunar

Lua Minguante: 14/09 em Gêmeos

Lua Nova: 21/09 em Virgem, dia de eclipse solar, o último eclipse do ano

Lua Crescente: 29/09 em Capricórnio

Outubro

Lua Cheia: 07/10 em Áries

Lua Minguante: 13/10 em Câncer

Lua Nova: 21/10 em Libra

Lua Crescente: 29/10 em Aquário

Novembro

Lua Cheia: 05/11 em Touro

Lua Minguante: 12/11 em Leão

Lua Nova: 20/11 em Sagitário

Lua Crescente: 28/11 em Peixes

Dezembro

Lua Cheia: 04/12 em Gêmeos

Lua Minguante: 11/12 em Virgem

Lua Nova: 19/12 em Sagitário

Lua Crescente: 27/12 em Áries

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali