Quando tem lua cheia em 2025? Veja datas e como usar as energias a seu favor

O calendário lunar de 2025 terá 12 luas cheias e 12 luas novas, com cada mês trazendo uma oportunidade única para aproveitar as energias. As luas cheias são momentos de culminação e realização, enquanto as luas novas simbolizam novos começos e intenções. Para se beneficiar dessas fases, é recomendável alinhar práticas e intenções com cada ciclo lunar.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) [MANTER OFF] Previsão das fases da Lua em 2025: Como impactam cada signo e rituais a fazer]]

[[(standard.Article) [MANTER OFF] Objetos de sorte para 2025: ferraduras, figas e amuletos para proteção]]

Confira as datas das fases da Lua em 2025

Janeiro

Lua Cheia: 13 de janeiro



Fevereiro

Lua Cheia: 12 de fevereiro



Março

Lua Cheia: 14 de março



Abril

Lua Cheia: 12 de abril



Maio

Lua Cheia: 12 de maio



Junho

Lua Cheia: 11 de junho



Julho

Lua Cheia: 10 de julho



Agosto

Lua Cheia: 9 de agosto



Setembro

Lua Cheia: 7 de setembro



Outubro

Lua Cheia: 7 de outubro



Novembro

Lua Cheia (Superlua): 5 de novembro



Dezembro

Lua Cheia (Superlua): 4 de dezembro

Práticas e intenções para cada fase lunar

Lua Crescente

Esse é o melhor momento para promover eventos e lançamento de projetos em que se espere resposta mais rápida e mais imediata.

Lua Cheia

Este é o momento ideal para colher os frutos do que foi iniciado em ciclos anteriores. Realize rituais que celebrem suas conquistas e faça agradecimentos. É um período fértil, propício para projetos criativos e para manifestar desejos.

Lua Nova

Utilize esta fase para definir novas intenções e objetivos. É um tempo para refletir sobre o que você deseja iniciar e planejar os passos necessários para alcançar suas metas. Práticas como meditação e escrita em diário são recomendadas.

Lua Minguante

Embora não mencionada aqui, essa fase é ideal para reflexão e encerramento. É um bom momento para liberar o que não serve mais, permitindo espaço para novas oportunidades.

Além disso, manter um calendário lunar acessível pode ser uma excelente maneira de acompanhar as influências das fases da lua no seu cotidiano e potencializar suas práticas espirituais ao longo do ano.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)