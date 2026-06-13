Astronautas que partirão em jornada à Lua poderão utilizar roupa de grife; saiba mais

A Prada revelou, no último domingo (7/6), o traje de camada interna a ser usado pelos astronautas da Nasa a caminho da Lua, no programa Artemis. Os planos atuais da NASA preveem Artemis 3 para 2027 e a Artemis 4 para 2028.

A peça, chamada Liquid Cooling and Ventilation Garment — vestuário para resfriamento e ventilação líquida, em tradução livre —, foi projetada para ser usada rente ao corpo e possui tubos de ventilação integrados ao tecido.

O objetivo da vestimenta é ajudar a regular a temperatura dos astronautas durante missões espaciais. Com isso, terá a capacidade de proteger os astronautas do ambiente hostil do espaço ao explorarem a superfície lunar pela primeira vez em cinco décadas.

A roupa foi feita com colaboração com a Axiom Space, empresa especializada em infraestrutura espacial. A apresentação aconteceu em uma loja da Prada em Manhattan, nos Estados Unidos.

Além da grife italiana, a Under Armour fez uma parceria com a empresa de voos espaciais Virgin Galactic para criar roupas espaciais, enquanto a Columbia Sportswear trabalhou com a empresa de exploração espacial Intuitive Machines em tecnologia de tecidos espaciais.

A primeira fase da parceria entre a Axiom Space e a Prada se desenrolou em 2024, quando as empresas revelaram o traje espacial Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU).