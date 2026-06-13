Atirador mata uma pessoa e fere dez no Texas, dias depois de atirar em policial

Um homem que abriu fogo na cidade de Midland, no oeste do Texas, em um ataque na manhã de sexta-feira, 12, que deixou uma pessoa morta e dez feridas, havia atirado em um policial poucos dias antes, durante uma perseguição, informaram as autoridades.

O suspeito, Victor Mata Villarreal, de 45 anos, já era procurado pelas autoridades quando começou a atirar contra policiais e transeuntes em Midland na sexta-feira, antes de se abrigar em uma clínica veterinária abandonada, onde acabou sendo encontrado morto, segundo o Departamento de Segurança Pública do Texas.

A polícia foi acionada após receber relatos de um atirador no local. Segundo o chefe de polícia de Midland, Greg Snow, Villarreal abriu fogo contra os agentes quando eles chegaram. Alguns policiais ficaram encurralados atrás de viaturas e precisaram ser retirados da área por um veículo blindado, mas nenhum deles foi atingido.

Horas depois do início da ocorrência, as autoridades utilizaram imagens captadas por robôs e drones para inspecionar o interior do prédio e confirmar que o suspeito estava morto, informou a prefeita de Midland, Lori Blong. A polícia não divulgou como ocorreu a morte.

Um porta-voz da cidade identificou o homem morto no tiroteio como Ed Scott, pai e marido que trabalhava com resíduos sólidos em Midland. Ele também atuava ativamente em organizações locais e regionais de softball, segundo a prefeitura.

Amigos lamentaram sua morte e o descreveram em publicações nas redes sociais como um árbitro de softball e de vôlei conhecido por sua gentileza e suas piadas.

Suspeito era procurado por atirar contra policial

Villarreal, da vizinha Odessa, era procurado por tentativa de homicídio qualificado contra um agente da lei após ter disparado várias vezes contra um policial de Midland na quarta-feira, 10, informou a agência estadual de segurança pública.

Segundo os investigadores, o policial tentou abordar Villarreal, que reagiu após a ação. O suspeito fugiu de carro, mas o veículo foi encontrado abandonado nas proximidades. As autoridades não informaram o motivo da abordagem inicial.

O cerco policial de sexta-feira ocorreu a cerca de 1 quilômetro do local onde o policial foi alvo de disparos na quarta-feira.

As autoridades ainda não informaram o que motivou Villarreal a abrir fogo nem divulgaram detalhes sobre as vítimas, como suas identidades, as circunstâncias em que foram atingidas ou o estado de saúde das pessoas que permanecem internadas.

O Midland Memorial Hospital informou que quatro pacientes passaram por cirurgia e que outras cinco pessoas foram atendidas e receberam alta.

Tentativas de contato com parentes de Villarreal por meio de números de telefone associados a familiares no Texas não tiveram sucesso na sexta-feira. Algumas ligações não foram atendidas e outras direcionavam para linhas aparentemente desativadas.

O que se sabe sobre Villarreal

Registros mostram que Villarreal acumulava antecedentes criminais. Segundo documentos do Texas, ele foi condenado em 2009 por porte ilegal de arma de fogo em San Angelo. Também respondeu a acusações de porte ilegal de arma e posse de arma proibida em 2003 e 2004, mas os dois casos parecem ter sido arquivados após acordos judiciais.

Em 2008, declarou-se "sem contestação" em um caso de violência doméstica, que mais tarde também foi arquivado. Enquanto a polícia respondia ao tiroteio de sexta-feira, dezenas de viaturas e veículos de forças de segurança ocuparam uma avenida normalmente movimentada, cercada por hotéis e concessionárias de automóveis, poucos quilômetros a oeste do centro de Midland.

Funcionária de uma oficina mecânica da região, Andrea Mendias relatou ter ouvido o que parecia ser uma pequena explosão na clínica veterinária vizinha, que estava fechada. Em seguida, viu policiais fortemente armados correrem para o estacionamento, alguns deles em direção ao prédio.

Antes disso, segundo ela, foram ouvidos ao menos 40 disparos. Um vídeo gravado por Mendias mostra agentes desembarcando de um veículo blindado e lançando robôs na área durante a operação. Com cerca de 140 mil habitantes, Midland está localizada no coração da indústria de petróleo e gás do Texas e fica próxima do local de outro ataque a tiros que marcou a região.

Em 2019, um homem que havia sido demitido de uma empresa de serviços petrolíferos matou sete pessoas e feriu outras dezenas enquanto atirava aleatoriamente nas cidades de Odessa e Midland, cerca de 480 quilômetros a oeste de Dallas.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.