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Otan avalia opções para defender Europa após EUA diminuírem presença no continente

Estadão Conteúdo

O chefe militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está avaliando planos alternativos para defender a Europa caso o continente seja atacado pela Rússia, após os Estados Unidos anunciarem que reduzirão o número de aeronaves e navios de guerra que forneceriam em uma crise de segurança.

O chamado Modelo de Forças da Otan é o Plano A para mobilizar as forças das 32 nações membros em tempos de paz, crise ou guerra. Ele define os recursos militares que os comandantes podem acionar em fases, ao longo dos primeiros seis meses de qualquer conflito.

Mas, no mês passado, o Pentágono alertou seus aliados da Otan sobre a redução de seu compromisso para se concentrar em possíveis ameaças em outros lugares, principalmente da China na região do Indo-Pacífico.

A redução nos recursos militares americanos disponíveis inclui um grupo de ataque de porta-aviões, além de vários submarinos, caças, aeronaves de patrulha marítima, aviões de reabastecimento aéreo e drones, de acordo com um oficial da Otan que não estava autorizado a tratar do assunto publicamente e falou na sexta-feira sob condição de anonimato. No entanto, as capacidades espaciais americanas que auxiliam no direcionamento de alvos continuariam disponíveis.

Os países europeus e o Canadá aguardavam impacientemente há mais de um ano que o governo Trump detalhasse seus planos, após alertar que a Europa não era mais uma prioridade máxima de segurança dos EUA. Sabiam que haveria cortes, mas não sabiam a magnitude, a rapidez ou a natureza deles.

O general americano Alex Grynkewich, comandante supremo das forças aliadas da Otan, afirmou que "os Estados Unidos continuam comprometidos em fornecer capacidades limitadas, porém essenciais, à aliança".

"Precisamos nos concentrar em coisas que possamos adquirir rapidamente, que possamos implantar rapidamente e que possamos ampliar rapidamente e sustentar ao longo do tempo, e isso vale tanto para incêndios de longo alcance", quanto para drones, disse Grynkewich na ILA Berlin Air Show na quinta-feira.

"Esse tipo de coisa pode nos ajudar a mitigar o risco a curto prazo, caso precisemos dissuadir e nos defender", acrescentou.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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