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União Europeia desautoriza Brasil a exportar carnes para o bloco

Essa medida passará a valer em 3 de setembro e atinge em cheio a produção brasileira desses produtos

O Liberal
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Exportação brasileira carnes deverá sofre queda expressiva com a decisão da UE (Foto: Marcello Casal / Agência Brasil)

Uma notícia nada boa para a produção brasileira. A União Europeia acaba de oficializar a retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar diversos produtos de origem animal para o bloco. Essa medida está prevista para entrar em vigor em 3 de setembro e afeta a comercialização de carne bovina, carne de aves, carne de equídeos, mel, tripas e produtos de aquicultura para os países europeus. 

A Comissão Europeia concluiu que o Brasil não apresentou informações suficientes para comprovar o cumprimento das novas exigências sanitárias relacionadas ao uso de antimicrobianos na produção animal, o que resultou na decisão agora tomada. 

Por meio de documento oficial, a União Europeia afirmou não ter recebido garantias de que o Brasil adotou as medidas necessárias para atender às regras até o prazo estabelecido. As normas europeias proíbem a importação de produtos de origem animal provenientes de sistemas que utilizem antibióticos para estimular o crescimento ou aumentar a produtividade dos animais. As regras também restringem  
o uso de medicamentos considerados essenciais para tratamentos humanos, em uma tentativa de combater a resistência bacteriana.

Como efeito da decisão da UE, o Brasil perderá a autorização para exportar diversas categorias de produtos ao mercado europeu. No entanto, países como Uruguai, Colômbia e Tailândia tiveram suas habilitações mantidas ou ampliadas após comprovarem conformidade com as exigências da UE.

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