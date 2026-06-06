União Europeia desautoriza Brasil a exportar carnes para o bloco

Uma notícia nada boa para a produção brasileira. A União Europeia acaba de oficializar a retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar diversos produtos de origem animal para o bloco. Essa medida está prevista para entrar em vigor em 3 de setembro e afeta a comercialização de carne bovina, carne de aves, carne de equídeos, mel, tripas e produtos de aquicultura para os países europeus.

A Comissão Europeia concluiu que o Brasil não apresentou informações suficientes para comprovar o cumprimento das novas exigências sanitárias relacionadas ao uso de antimicrobianos na produção animal, o que resultou na decisão agora tomada.

Por meio de documento oficial, a União Europeia afirmou não ter recebido garantias de que o Brasil adotou as medidas necessárias para atender às regras até o prazo estabelecido. As normas europeias proíbem a importação de produtos de origem animal provenientes de sistemas que utilizem antibióticos para estimular o crescimento ou aumentar a produtividade dos animais. As regras também restringem

o uso de medicamentos considerados essenciais para tratamentos humanos, em uma tentativa de combater a resistência bacteriana.

Como efeito da decisão da UE, o Brasil perderá a autorização para exportar diversas categorias de produtos ao mercado europeu. No entanto, países como Uruguai, Colômbia e Tailândia tiveram suas habilitações mantidas ou ampliadas após comprovarem conformidade com as exigências da UE.