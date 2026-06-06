Exército dos EUA derruba mísseis e drones do Irã lançados em direção ao Estreito de Ormuz

O exército dos Estados Unidos disse que derrubou mísseis balísticos e drones iranianos lançados em direção ao Estreito de Ormuz e aliados do Golfo Árabe na sexta-feira, 5, enquanto atacava alguns dos sites de radar de vigilância costeira da República Islâmica em resposta.

O Comando Central dos EUA afirmou nas redes sociais que o Irã disparou sete mísseis balísticos em direção ao Kuwait e Bahrein, com as forças americanas interceptando seis dos mísseis e um sétimo não atingindo seu alvo. O exército disse que não houve relatos de danos ao pessoal dos EUA.

Os mísseis foram disparados depois que os EUA, mais cedo no mesmo dia, derrubaram quatro drones iranianos que foram lançados em direção ao Estreito de Ormuz. "Os drones de ataque representavam uma ameaça imediata ao tráfego marítimo regional", disse o Comando Central dos EUA nas redes sociais.

O exército dos EUA está impondo um bloqueio aos portos iranianos em resposta ao "estrangulamento" de Teerã no corredor crucial para embarques globais de petróleo e gás natural, o que fez os preços da energia dispararem e causou problemas políticos para o Partido Republicano do presidente Donald Trump antes das eleições congressionais de meio de mandato.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast