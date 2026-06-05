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Von der Leyen diz que Montenegro está perto de se tornar membro da UE até 2028

Estadão Conteúdo

Montenegro está a caminho de se tornar membro da União Europeia até 2028, disseram os líderes do bloco e o presidente do país dos Bálcãs na sexta-feira, 5, após uma cúpula focada na expansão da UE para incluir outros países da região.

Líderes de toda a UE se juntaram aos seus homólogos dos Bálcãs Ocidentais na cidade costeira de Tivat, no Mar Adriático, em Montenegro, onde discutiram a ampliação do bloco em uma região vista como área chave para combater ameaças de segurança e econômicas representadas pela Rússia e China.

A cúpula reuniu líderes, incluindo o Presidente Emmanuel Macron da França e o Chanceler alemão Friedrich Merz, a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, bem como os chefes dos países candidatos dos Bálcãs.

No topo da agenda estava a adesão de Montenegro à UE, um processo que está se aproximando de suas etapas finais e que von der Leyen disse na sexta-feira estar "ao alcance".

"Se eu tivesse que resumir esta cúpula em duas palavras, seriam determinação e confiança", disse von der Leyen em uma coletiva de imprensa. "Confiança de que nossa união crescerá nos próximos anos."

A UE já formou um grupo de trabalho para redigir um tratado de adesão para Montenegro, cujo presidente, Jakov Milatovic, disse que a cúpula lhe deu "ainda mais confiança" de que seu país cumprirá seu objetivo de ingressar na UE até 2028.

Von der Leyen na sexta-feira descreveu a expansão da UE nos Bálcãs Ocidentais como "um imperativo geoestratégico", mas que as nações candidatas ainda devem realizar reformas, como combater a corrupção e fortalecer as instituições democráticas - passos vistos como benéficos tanto para as nações candidatas quanto para a UE como um todo. Ela também enfatizou que a adesão à UE seria "baseada em méritos, mas baseada em méritos não significa lenta, significa justa e previsível." A presidente da Comissão Europeia acrescentou que o bloco busca "recompensar reformas com integração real."

Além de Montenegro, Ucrânia e Moldávia estão entre cerca de 10 países que aspiram a ingressar no bloco, enquanto a Islândia realizará um referendo em agosto sobre se deve se candidatar.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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