Rezaei diz que Irã expandirá guerra a outras frentes sem acordo com EUA e liberação de ativos

O conselheiro militar do líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezaei, ameaçou expandir a guerra para outras frentes ainda não exploradas, caso não alcance um acordo com os Estados Unidos. O comentário aconteceu em entrevista nesta sexta-feira, 5, para a CNN.

Rezaei condicionou o avanço das negociações de paz a liberação de ativos iranianos congelados pelos EUA por meio de sanções econômicas. "Consideramos isso como um sinal de boa fé para alcançar a paz, e US$ 24 bilhões não é um valor elevado para a América. É um teste em que eles precisam passar e o caminho será reaberto", disse, acrescentando que o dinheiro nunca pertenceu aos EUA. "É dinheiro do Irã".

O conselheiro militar também acusou os americanos de "não dizer a verdade" sobre o andamento das negociações. Segundo Rezaei, as conversas ainda estão travadas no primeiro estágio e foram interrompidas por conta do presidente americano Donald Trump. "Trump precisa deixar seus interesses de lado, tomar decisões separadas de Israel, liberar ativos e aí teremos um novo caminho, um novo horizonte" para as relações entre Washington e Teerã, apontou.

Contudo, sem avanço nas negociações e com a continuidade do bloqueio marítimo pelos EUA, Rezaei ameaçou ampliar as frentes de guerra. "Vamos dar outra dimensão para esse conflito. Vamos expandir para o Oceano Índico, para o Estreito de Bab al-Mandab e atacar bases dos EUA diferentes dos lugares que já atacamos, e perdas dos EUA serão pesadas", disse.

O conselheiro também negou qualquer possibilidade de encontro entre Trump e Khamenei. "Isso não acontecerá", afirmou.