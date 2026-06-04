Rubio afirma a presidente da Bolívia que EUA prestarão apoio emergencial em meio aos protestos
Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, fez uma ligação telefônica ao governo boliviano em nome do governo Trump
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse ao presidente boliviano, Rodrigo Paz, em uma ligação nesta quinta-feira que o governo Trump estava intensificando a assistência emergencial e o apoio para ajudar a lidar com a escassez de alimentos e medicamentos, em meio a semanas de instabilidade social e protestos em massa no país sul-americano.
"Rubio reafirmou que o governo Trump continuará ao lado da Bolívia enquanto ela trabalha em direção à estabilidade, à segurança e a um futuro melhor para todos os bolivianos", disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tommy Pigott, em um comunicado.
Mais cedo, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, publicou no X que as forças militares dos Estados Unidos "rejeitarão todas as tentativas de derrubar o governo legítimo" do presidente boliviano Rodrigo Paz. Em seguida, ele sugeriu que os manifestantes estariam em conluio com "narcoterroristas".
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