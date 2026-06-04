Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rubio afirma a presidente da Bolívia que EUA prestarão apoio emergencial em meio aos protestos

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, fez uma ligação telefônica ao governo boliviano em nome do governo Trump

Estadão Conteúdo
fonte

Protestos na Bolívia são motivados por crise econômica e tensões políticas ligadas às reformas promovidas pelo presidente Rodrigo Paz (Reprodução / Via CNN)

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse ao presidente boliviano, Rodrigo Paz, em uma ligação nesta quinta-feira que o governo Trump estava intensificando a assistência emergencial e o apoio para ajudar a lidar com a escassez de alimentos e medicamentos, em meio a semanas de instabilidade social e protestos em massa no país sul-americano.

"Rubio reafirmou que o governo Trump continuará ao lado da Bolívia enquanto ela trabalha em direção à estabilidade, à segurança e a um futuro melhor para todos os bolivianos", disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tommy Pigott, em um comunicado.

Mais cedo, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, publicou no X que as forças militares dos Estados Unidos "rejeitarão todas as tentativas de derrubar o governo legítimo" do presidente boliviano Rodrigo Paz. Em seguida, ele sugeriu que os manifestantes estariam em conluio com "narcoterroristas".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Rubio

Bolívia

protestos

apoio emergencial
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Política Internacional

Presidente do Líbano diz que cessar-fogo com Israel pode começar em 24h; Irã nega avanços

Conversas foram retomadas após Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, intervir nas deliberações

04.06.26 8h41

ORIENTE MÉDIO

Israel e Líbano concordam com a implementação de um novo cessar-fogo

Implementação da trégua depende da interrupção total dos ataques do Hezbollah e da desocupação do Setor Sul do Litani

04.06.26 7h36

Araghchi: Conversa entre Irã e EUA não foi interrompida, mas não há progresso em negociação

03.06.26 19h36

Trump diz que acordo pode acontecer no fim de semana, mas que "tudo pode acontecer" com Irã

03.06.26 17h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

INGLATERRA

Vídeo de carcereira brasileira fazendo sexo com detento causa escândalo na Inglaterra

Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, é apontada pela mídia inglesa como a protagonista das imagens que chocaram o país, embora nenhuma autoridade tenha confirmado sua identidade

29.06.24 17h03

MUNDO

Brasileira presa por fazer sexo com detento no Reino Unido é condenada pela Justiça

A condenação foi divulgada nesta segunda-feira (06/01)

07.01.25 0h01

AGRESSÃO

Mulher é agredida por ciclista após discussão no trânsito em Portugal

Nas imagens, é possível ver que os dois trocam agressões, mas o ciclista consegue derrubar a mulher no chão e segue dando golpes na cabeça

30.05.26 8h02

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda