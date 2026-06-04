Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Presidente do Líbano diz que cessar-fogo com Israel pode começar em 24h; Irã nega avanços

Conversas foram retomadas após Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, intervir nas deliberações

Estadão Conteúdo
fonte

Uma imagem mostra fumaça saindo de uma fábrica de tecidos após um ataque noturno israelense na cidade libanesa de Baalbeck, no vale de Bekaa, em 11 de outubro de 2024 (Foto: AFP)

A implementação de um cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah poderá começar em até 24 horas, após a aprovação final do acordo. A afirmação foi feita pelo presidente do Líbano, Joseph Aoun, em declarações divulgadas pela emissora libanesa MTV. Segundo Aoun, as partes ainda aguardam respostas e garantias sobre o cumprimento dos termos do entendimento.

As negociações enfrentaram dificuldades significativas nos últimos dias, segundo o presidente libanês. Joseph Aoun declarou que as conversas de ontem "foram muito difíceis". O chefe da delegação libanesa, Simon Karam, chegou a suspender os diálogos. Eles só foram retomados após a intervenção do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

Enquanto o Líbano sinaliza a proximidade de um acordo, autoridades iranianas adotaram um tom cauteloso. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que "não houve nenhum progresso concreto" nas negociações. Ele confirmou, no entanto, a continuidade da troca de mensagens com os EUA sobre a interrupção dos ataques israelenses contra a capital libanesa.

Irã impõe condições para retomar conversas

Araghchi afirmou que o retorno às negociações depende de três pontos. Eles incluem a garantia dos direitos do povo iraniano, o fim da guerra no Líbano e a redução das tensões regionais. O chanceler iraniano advertiu ainda que, se os ataques contra Beirute continuarem, as Forças Armadas iranianas estariam preparadas para "retomar a guerra e atingir alvos dentro de Israel".

Hezbollah deve ser apoiado, diz comandante iraniano

Em defesa do Hezbollah, o comandante da Força Quds, braço externo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), Esmail Qaani, declarou que apoiar a "resistência" libanesa é um dever. Segundo Qaani, a exigência mínima é que Israel recue para a posição que ocupava antes do início da guerra de 40 dias. Ele finalizou dizendo que os combatentes libaneses "em breve verão os resultados de sua resistência corajosa".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/LÍBANO/GUERRA/CESSAR-FOGO

Joseph Aoun
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

ORIENTE MÉDIO

Israel e Líbano concordam com a implementação de um novo cessar-fogo

Implementação da trégua depende da interrupção total dos ataques do Hezbollah e da desocupação do Setor Sul do Litani

04.06.26 7h36

Araghchi: Conversa entre Irã e EUA não foi interrompida, mas não há progresso em negociação

03.06.26 19h36

Trump diz que acordo pode acontecer no fim de semana, mas que "tudo pode acontecer" com Irã

03.06.26 17h53

Cuba comemora os 95 anos de Raúl Castro em meio à tensão com os Estados Unidos

03.06.26 14h36

MAIS LIDAS EM MUNDO

INGLATERRA

Vídeo de carcereira brasileira fazendo sexo com detento causa escândalo na Inglaterra

Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, é apontada pela mídia inglesa como a protagonista das imagens que chocaram o país, embora nenhuma autoridade tenha confirmado sua identidade

29.06.24 17h03

MUNDO

Brasileira presa por fazer sexo com detento no Reino Unido é condenada pela Justiça

A condenação foi divulgada nesta segunda-feira (06/01)

07.01.25 0h01

AGRESSÃO

Mulher é agredida por ciclista após discussão no trânsito em Portugal

Nas imagens, é possível ver que os dois trocam agressões, mas o ciclista consegue derrubar a mulher no chão e segue dando golpes na cabeça

30.05.26 8h02

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda