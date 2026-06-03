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Araghchi: Conversa entre Irã e EUA não foi interrompida, mas não há progresso em negociação

Estadão Conteúdo

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que a comunicação com os Estados Unidos não foi interrompida, mas que progressos nas negociações não foram conquistados, segundo a agência de notícias Fars. Araghchi disse, ainda, que o país persa está pronto para revidar Israel caso a capital do Líbano, Beirute, seja atacada.

"O retorno às negociações dependerá da garantia dos direitos do povo iraniano e do fim da guerra contra o Irã, o Líbano e a região", disse o parlamentar, pontuando que "ou a guerra no Irã e no Líbano termina juntas, ou não terminará em lugar nenhum", ainda de acordo com a Fars.

Falando sobre o conflito entre Israel e o Hezbollah, no Líbano, Araghchi advertiu ainda que uma nova ofensiva contra a capital libanesa poderá levar ao retorno da guerra em larga escala. "A violação do cessar-fogo em Beirute é uma agressão e anunciamos a todas as partes que, se atacarem Beirute, não toleraremos essa situação", afirmou, pontuando que é confrontar essa "agressão" é um "dever".

"Nossas forças armadas estão prontas para retomar a guerra e atacar Israel a qualquer momento. Se Israel atacar Beirute, nossas forças armadas estão prontas para esmagar os territórios ocupados", destacou Abbas Araghchi, segundo a Fars.

O ministro declarou, ainda, que o Irã tem a capacidade de continuar com o conflito por tempo indeterminado, "mas isso não significa que desejamos".

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EUA/IRÃ/GUERRA/NEGOCIAÇÕES/ARAGHCHI
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