Brasileira presa por fazer sexo com detento no Reino Unido é condenada pela Justiça

Linda de Sousa Abreu, ex-agente penitenciária brasileira, foi condenada a 15 meses de prisão pela Justiça do Reino Unido após ser presa por fazer sexo com um detento em um presídio de Londres. A condenação foi divulgada pela BBC nesta segunda-feira (06/01).

Linda foi detida em junho de 2024, depois que um vídeo dela mantendo relações sexuais com o detento foi filmado por outro preso e viralizou nas redes sociais. Ela foi presa no Aeroporto de Heathrow enquanto tentava embarcar para a Espanha, o que levantou suspeitas de que ela estaria tentando fugir do país.

Após uma audiência de custódia, Linda foi liberada, mas ficou proibida de entrar em aeroportos. Em julho de 2024, a ex-agente penitenciária admitiu má conduta em cargo público e se declarou culpada durante uma audiência, conforme informou a BBC. A defesa de Linda não foi localizada para comentar o caso.

A promotoria britânica considerou que Linda abusou de sua posição para ter relações sexuais com um detento. O juiz Martin Edmunds, ao proferir a sentença, destacou que o vídeo não era um incidente isolado, mencionando que casos semelhantes já haviam ocorrido em outras ocasiões. Ele também reforçou a importância de altos padrões de conduta para os policiais e afirmou que medidas rigorosas seriam tomadas em casos como este.

O episódio foi considerado prejudicial ao trabalho de promoção das mulheres em prisões masculinas, já que várias agentes relataram um aumento nas agressões após o incidente.

Antes de ser presa, Linda também trabalhava como modelo e tinha um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, onde se autointitulava "La Madre". Ela produzia vídeos para o site com seu marido Nathan, que é lutador de MMA. Linda também participou do reality show "Open House: The Great Sex Experiment", onde casais monogâmicos testam seus relacionamentos por meio de experiências sexuais com outras pessoas, incluindo uma participação em uma orgia com seu marido.