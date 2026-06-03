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Incêndio atinge prédio em Nova Délhi, na Índia, e deixa ao menos 21 mortos

Estadão Conteúdo

Ao menos 21 pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta quarta-feira, 3, após um incêndio atingir um prédio no bairro de Malviya Nagar, no sul de Nova Délhi, na Índia.

O edifício abrigava um restaurante no térreo e um hotel nos andares superiores. Localizada em uma área predominantemente residencial, a região é densamente povoada e bastante frequentada por estudantes e jovens profissionais.

De acordo com as autoridades, o incêndio foi controlado após a mobilização de oito carros de bombeiros. Mais de 40 pessoas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais da capital indiana.

Moradores da região também participaram da operação de socorro, ajudando a retirar pessoas presas no interior do prédio e transportando feridos para áreas seguras enquanto equipes de emergência atuavam no local.

A causa do incêndio ainda é desconhecida e será investigada pelas autoridades.

Relatos da imprensa local indicam que algumas das vítimas eram estrangeiros que estavam na Índia para realizar tratamentos médicos. Nova Délhi é um dos principais destinos do chamado turismo médico no país, recebendo pacientes de diversas nacionalidades que costumam se hospedar em hotéis próximos aos centros de saúde.

Imagens divulgadas pela mídia mostraram bombeiros combatendo as chamas enquanto uma densa coluna de fumaça saía do edifício. Em alguns registros, pessoas presas no interior aparecem penduradas nas janelas e pedindo socorro à medida que o fogo se espalhava pelo prédio.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, manifestou condolências às famílias das vítimas. Em publicação nas redes sociais, seu gabinete informou que os parentes dos mortos receberão uma ajuda financeira de 200 mil rúpias indianas (cerca de US$ 2.088).

Incêndios de grandes proporções são recorrentes na Índia, onde especialistas apontam falhas frequentes no cumprimento de normas de construção e de segurança contra incêndios. Fonte: Associated Press

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