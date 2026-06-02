Jantar interrompido por atirador é remarcado para julho com presença de Trump e mais segurança

A cerimônia da Associação de Correspondentes da Casa Branca, interrompida por uma suposta tentativa de atentado contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será realizada em julho com medidas de segurança reforçadas, informaram os organizadores nesta terça-feira, 2.

Trump elogiou a decisão de repetir o evento como um "sinal de força e firmeza" e confirmou que comparecerá e fará um discurso.

O presidente republicano precisou ser evacuado do jantar realizado em um hotel no centro de Washington D.C. em 25 de abril, após disparos terem sido efetuados em um posto de controle de segurança do lado de fora do salão.

Cole Allen, um homem de 31 anos da Califórnia, foi acusado de tentar assassinar o presidente, entre outras acusações. Em 11 de maio, ele se declarou inocente.

"Tenho orgulho de anunciar que realizaremos outro jantar em Washington, D.C., na sexta-feira, 24 de julho", declarou Weijia Jiang, presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA), em um e-mail enviado aos membros.

"Não permitiremos que um ato de violência tenha a última palavra, especialmente em um ano em que refletimos sobre o 250º aniversário dos Estados Unidos e tudo o que representamos", acrescentou.

"O evento contará com medidas de segurança significativamente reforçadas e novos procedimentos de acesso", afirmou Jiang.

Um agente do Serviço Secreto foi atingido por um tiro enquanto usava colete à prova de balas durante o ataque. Allen, de 31 anos, de Torrance, Califórnia, ficou ferido, mas não foi atingido pelos disparos.

Allen, de Torrance, cidade na Califórnia, é apontado como um professor particular com alto nível de escolaridade e desenvolvedor amador de videogames.

Autoridades federais investigam um texto atribuído a ele que sugere motivação política e indignação com ações do governo. O bilhete indica ainda que integrantes do governo eram os principais alvos. "Funcionários do governo (excluindo Patel): são alvos, classificados por ordem de prioridade, do mais alto ao mais baixo", diz o texto, em aparente referência ao diretor do FBI, Kash Patel.

O que é o jantar dos correspondentes da Casa Branca?

Todos os anos, a Associação de Correspondentes da Casa Branca organiza um jantar para celebrar a liberdade de imprensa e a Primeira Emenda (que protege a liberdade de expressão nos Estados Unidos). Fundada em 1914, a associação representa cerca de mil jornalistas que cobrem a Casa Branca.

O evento atrai centenas de jornalistas, celebridades e políticos dos dois principais partidos. Há décadas, ele é realizado no Washington Hilton.

Trump, que tem um relacionamento tenso com a mídia, já havia boicotado o evento anteriormente. O dia do ataque marcou sua primeira aparição durante qualquer um de seus mandatos. Ele participou pela última vez em 2011, quando era estrela de reality show.

*Com informações de agências internacionais.