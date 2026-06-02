Embaixada do Irã divulga vídeo em IA com 'briga' entre Cristo Redentor e Estátua da Liberdade; veja

Um vídeo publicado pela Embaixada do Irã chamou a atenção de internautas ao retratar, por meio de inteligência artificial, um confronto fictício entre o Cristo Redentor, cartão-postal do Brasil, e a Estátua da Liberdade, um dos principais símbolos dos Estados Unidos. A produção viralizou nas redes sociais

A publicação ocorreu em um momento de forte tensão internacional envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel, cenário marcado por confrontos militares, troca de acusações e impasses diplomáticos.

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Uso de inteligência artificial para assuntos geopolíticos

Nos últimos meses, conteúdos produzidos com inteligência artificial têm sido cada vez mais utilizados para comentar acontecimentos geopolíticos de forma visual. Vídeos satíricos, animações, montagens digitais e cenas fictícias passaram a circular amplamente nas redes sociais, transformando conflitos reais em narrativas que misturam entretenimento, crítica política e tecnologia.

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A divulgação do material pela representação diplomática iraniana gerou diferentes interpretações entre os usuários das plataformas digitais. Enquanto alguns enxergaram a publicação como uma forma de manifestação política em meio às tensões internacionais, outros enxergaram como uma "perda de tempo" entre os países.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)