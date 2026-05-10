Trump classifica proposta do Irã como ‘completamente inaceitável’

O presidente Donald Trump afirmou, em publicação feita na rede Truth Social, que rejeitou a proposta apresentada pelo Irã para encerrar o conflito, classificando o conteúdo como “completamente inaceitável”. No entanto, ele não revelou detalhes sobre o documento.

“Acabei de ler a resposta dos chamados ‘Representantes’ do Irã. Não gostei — TOTALMENTE INACEITÁVEL! Obrigado pela atenção a este assunto. Presidente DONALD J. TRUMP”, escreveu.

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Pouco antes da declaração, a agência estatal iraniana Tasnim divulgou, com base em uma fonte ligada às negociações, que o Irã havia condicionado o fim da guerra a uma série de exigências. Entre elas estariam o encerramento total das hostilidades, garantias de que o país não sofreria novos ataques e a suspensão, por 30 dias, das sanções sobre a venda de petróleo iraniano.

Segundo a Tasnim, a proposta também prevê o fim do bloqueio naval imposto ao Irã após a assinatura de um acordo preliminar.