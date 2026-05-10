Passageiros de cruzeiro com surto de hantavírus desembarcam nas Ilhas Canárias; França confirma caso

Passageiros do navio MV Hondius começaram a desembarcar nas Ilhas Canárias na manhã deste domingo após um surto de hantavírus a bordo. O governo francês confirmou que um dos cinco repatriados do país apresentou sintomas durante o voo de retorno e foi colocado em isolamento rigoroso junto ao restante do grupo.

França coloca repatriados sob isolamento

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, declarou nesta tarde que um dos cinco cidadãos franceses que estavam a bordo do MV Hondius, onde ocorreu um surto de hantavírus, apresentou sintomas durante o voo de repatriação.

Diante disso, todos os integrantes do grupo foram colocados imediatamente em isolamento rigoroso. Segundo Lecornu, os passageiros estão recebendo acompanhamento médico e passarão por testes, além de uma avaliação sanitária.

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O premiê acrescentou que pretende assinar um decreto para ampliar as medidas de isolamento destinadas a contatos próximos dos repatriados e reforçar a proteção da população. A ministra da Saúde da França deverá se manifestar ainda nesta noite.