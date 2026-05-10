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Trump diz que EUA precisariam de apenas 2 semanas para eliminar alvos restantes do Irã

O chefe da Casa Branca voltou a classificar a Organização dos Países do Atlântico Norte (Otan) como um "tigre de papel" e acusou os aliados de Washington de não terem prestado assistência na campanha contra Teerã. "Eles não estavam lá para ajudar."

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma entrevista exibida neste domingo, 10, que levaria apenas duas semanas para atacar "cada um dos alvos" restantes no Irã, e acrescentou que a república islâmica já está "militarmente derrotada".

"Eles estão militarmente derrotados. Em suas próprias mentes, talvez não saibam disso. Mas acho que sabem", disse Trump em entrevista à jornalista Sharyl Attkisson, gravada na semana passada e divulgada neste domingo.

O chefe da Casa Branca voltou a classificar a Organização dos Países do Atlântico Norte (Otan) como um "tigre de papel" e acusou os aliados de Washington de não terem prestado assistência na campanha contra Teerã. "Eles não estavam lá para ajudar."

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Os comentários de Trump surgem depois que o Irã anunciou, neste domingo, que respondeu à última proposta norte-americana para pôr fim a um conflito que começou em 28 de fevereiro com ataques dos Estados Unidos e de Israel.

Questionado se era correto afirmar que as ações militares estão encerradas, Trump reforçou que, apesar de "derrotados", não significa que o conflito acabou. "Provavelmente já eliminamos cerca de 70% dos alvos deles, mas ainda existem outros que poderíamos atingir. Mas, mesmo que não fizéssemos isso, seriam apenas retoques finais. E, ainda assim, levaria muitos anos para eles se reconstruírem."

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