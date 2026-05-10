Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel deporta ativista brasileiro Thiago Ávila após dez dias de detenção

Ávila e Keshek estavam detidos em Ashkelon, ao norte da Faixa de Gaza, desde o último dia 30, em uma flotilha de ajuda humanitária que partia em direção a Gaza

Estadão Conteúdo
fonte

Thiago Ávila (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Preso desde o fim de abril, o ativista brasileiro Thiago Ávila foi deportado por Israel neste domingo, 10, informou o Ministério de Relações Exteriores do país. Além de Ávila, Israel também deportou o espanhol-paquistanês Saif Abu Keshek "após a conclusão de investigações", segundo nota.

Ávila e Keshek estavam detidos em Ashkelon, ao norte da Faixa de Gaza, desde o último dia 30, em uma flotilha de ajuda humanitária que partia em direção a Gaza. Naquele dia, a embarcação foi abordada por forças israelenses perto da costa da ilha grega de Creta, e os ativistas foram presos.

VEJA MAIS

image Ativista Thiago Ávila é solto e deportado após prisão em Israel
Brasileiro integrava flotilha com destino a Gaza e estava detido desde 29 de abril junto a um espanhol

image Assessor do líder supremo do Irã compara Estreito de Ormuz a 'uma bomba atômica'
Ele mencionou a possibilidade de modificar o regime jurídico do Estreito de Ormuz com base "no direito internacional" ou, se necessário, "na legislação nacional"

A prisão gerou reação de órgãos internacionais, e a Organização das Nações Unidas (ONU) pediu na última quarta-feira, 6, a "libertação imediata" dos ativistas, que foram detidos em águas internacionais e sem a apresentação de acusações formais, segundo a entidade. No dia anterior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia classificado a ação do governo israelense como "injustificável".

A flotilha, formada por embarcações que partiram da França, Espanha e Itália, tinha como objetivo romper o bloqueio imposto por Israel a Gaza e entregar suprimentos ao território palestino.

*Com informações da Associated Press

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/FLOTILHA/THIAGO ÁVILA/PRISÃO/DEPORTAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Trump diz que EUA precisariam de apenas 2 semanas para eliminar alvos restantes do Irã

O chefe da Casa Branca voltou a classificar a Organização dos Países do Atlântico Norte (Otan) como um "tigre de papel" e acusou os aliados de Washington de não terem prestado assistência na campanha contra Teerã. "Eles não estavam lá para ajudar."

10.05.26 15h32

GUERRA NA UCRÃNIA

Rússia acusa Ucrânia de violar cessar-fogo mediado pelos EUA

O Ministério da Defesa da Rússia acusou Kiev de cometer mais de mil violações do cessar-fogo, informou a mídia estatal local, relatando ataques contra alvos civis em várias regiões russas e contra posições militares da Rússia na linha de frente da guerra

10.05.26 14h52

DEPORTAÇÃO

Israel deporta ativista brasileiro Thiago Ávila após dez dias de detenção

Ávila e Keshek estavam detidos em Ashkelon, ao norte da Faixa de Gaza, desde o último dia 30, em uma flotilha de ajuda humanitária que partia em direção a Gaza

10.05.26 14h22

MAIS ESPORTES

Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede

Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio

10.05.26 8h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ATIVISTA PRESO

Brasileiro preso em Israel relata ameaças e pode pegar pena de 100 anos

Ativista Thiago Ávila detido após interceptação de flotilha com destino a Gaza relata ameaças, isolamento e interrogatórios prolongados

04.05.26 21h38

SURPRESA

Mãe revela que descobriu o quinto bebê no momento do parto; conheça a história dos quíntuplos

A mãe disse que enfrentou uma depressão enquanto tentava engravidar há 12 anos

08.05.26 18h40

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda