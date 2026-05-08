Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Trump diz que Lula é 'inteligente' e um 'bom homem' após encontro na Casa Branca

O presidente americano já havia dito, mais cedo, em uma postagem na rede Truth Social, que Lula era uma pessoa dinâmica

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o encontro de três horas que os dois líderes tiveram na Casa Branca nesta quinta-feira, 7. A jornalistas, o republicano definiu a reunião como "ótima" e descreveu o petista como um homem "bom" e "inteligente".

"Tivemos uma reunião ótima com o presidente do Brasil. Tivemos muitas trocas comerciais e vamos aumentá-las. Conversamos sobre tarifas, conversamos sobre... eles gostariam de ter um alívio tarifário, mas tivemos uma reunião muito boa. Ele (Lula) é um bom homem, um cara inteligente", disse Trump.

O presidente americano já havia dito, mais cedo, em uma postagem na rede Truth Social, que Lula era uma pessoa dinâmica. "Acabei de encerrar minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos diversos assuntos, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião transcorreu muito bem", escreveu logo após o encontro.

Lula e Trump se encontraram nesta quinta-feira (7) na Casa Branca, em uma reunião que durou cerca de três horas. A conversa entre os dois líderes passou por uma série de assuntos, como tarifaço, crime organizado, terras raras e as relações dos Estados Unidos com países da América Latina.

"Eu saio daqui com a ideia de que nós demos um passo importante na consolidação da relação democrática histórica que o Brasil tem com os EUA", afirmou Lula após a reunião.

Apesar de nenhum acordo ter sido fechado, Lula afirmou que conseguiu uma prorrogação de 30 dias sobre o tarifaço que os EUA querem aplicar ao Brasil. Nesse período, representantes dos dois países devem se reunir para negociar.

"Tem uma divergência entre nós que ficou explícita na reunião. Propus 30 dias para que os companheiros possam criar uma solução", disse Lula, que afirmou estar "positivo" em relação ao tema.

Os EUA haviam imposto 50% de tarifas contra o Brasil - 10% aplicados a todos e 40% adicionais apenas ao Brasil. Os 40% caíram após decisão da Suprema Corte, mas podem retornar caso o país decida reimpor as sobretaxas a partir de julho. Neste encontro, o Brasil conseguiu um respiro de um mês para negociar.

O encontro foi marcado também pela cordialidade. Desde o início, ambos os presidentes apresentaram uma postura diplomática. Trump recebeu Lula em um tapete vermelho e apertou a mão do brasileiro assim que se encontraram.

Ao final, o petista brincou, em tom amistoso, ao dizer que o republicano não poderia impor dificuldades no setor de imigração aos jogadores da Seleção Brasileira que embarcarão para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo.

"Eu falei para ele: espero que você não venha anular o visto dos jogadores brasileiros. Por favor, não faça isso, porque a gente vai vir aqui para ganhar a Copa do Mundo", disse Lula, que ainda brincou ao afirmar que tinha feito o presidente dos EUA sorrir: "O presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/EUA/TRUMP/REUNIÃO

elogios
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

FIQUE ATENTO!

Eleições 2026: veja os próximos prazos e datas importantes do calendário eleitoral

Cronograma inclui testes de segurança das urnas, convenções partidárias, início da propaganda eleitoral e restrições a candidatos e eleitores

08.05.26 8h00

ENCONTRO

Trump diz que Lula é 'inteligente' e um 'bom homem' após encontro na Casa Branca

O presidente americano já havia dito, mais cedo, em uma postagem na rede Truth Social, que Lula era uma pessoa dinâmica

08.05.26 7h36

Zema critica silêncio de Lula sobre operação da PF que mirou Ciro Nogueira e Banco Master

07.05.26 22h03

política

Moraes nega pedido de Anthony Garotinho e mantém suspenso post de ofensas contra advogada

O caso começou no final de 2025, após Garotinho publicar conteúdos sobre uma negociação imobiliária

07.05.26 21h36

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos

Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

06.05.26 22h11

RELATO

Técnica de enfermagem registra ocorrência por agressão contra o senador Magno Malta

o parlamentar teria desferido um tapa no rosto da profissional e proferido insultos após um problema técnico durante a aplicação de contraste para um exame

02.05.26 10h07

LUTO

Saiba quem foi Paulo Queiroz, ex-vereador e pastor que morreu nesta quarta-feira (6)

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, Paulo Queiroz teve trajetória marcada pela atuação religiosa e política na capital paraense

06.05.26 23h08

MINISTROS EM BELÉM

Ministros Cármen Lúcia e Flávio Dino participam de congresso da Defensoria Pública do Pará em Belém

Evento reunirá especialistas de todo o país para discutir direitos fundamentais, cidadania e justiça constitucional

06.05.26 11h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda