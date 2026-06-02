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Israel ataca sul do Líbano um dia após Trump sinalizar desescalada com Hezbollah

Trump anunciou mais tarde, após uma ligação com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e após comunicar-se com o grupo militante libanês por meio de mediadores, que "não haverá tropas indo para Beirute".

Estadão Conteúdo
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Bandeira de Israel. (Reprodução/ Freepik)

Ataques de drones israelenses no sul do Líbano mataram oito pessoas nesta terça-feira, 2, um dia depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter dito que Israel e o Hezbollah concordaram em reduzir os combates na região.

O Hezbollah disse nesta terça que seus combatentes dispararam mísseis antitanque contra tropas israelenses que avançavam para a vila sulista de Hadatha, a cerca de sete quilômetros da fronteira com Israel. Sirenes soaram em várias áreas no norte de Israel, disse o Exército em um comunicado, acrescentando que "um alvo aéreo suspeito" foi identificado na área em que soldados israelenses estão operando no sul do Líbano, e que não houve feridos.

Na segunda, dia 1º, Israel ameaçou atacar os subúrbios ao sul de Beirute, causando pânico na capital libanesa enquanto milhares fugiam para áreas mais seguras, e o Hezbollah disparou foguetes contra o norte de Israel. Forças israelenses fizeram recentemente sua incursão mais profunda no Líbano em 26 anos, mas Beirute foi em grande parte poupada nas últimas seis semanas, exceto por dois ataques direcionados aos subúrbios ao sul da cidade em maio.

Trump anunciou mais tarde, após uma ligação com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e após comunicar-se com o grupo militante libanês por meio de mediadores, que "não haverá tropas indo para Beirute".

As mais recentes trocas de ataques ocorreram enquanto uma segunda rodada de conversas entre Israel e Líbano está programada para terça e quarta-feira em Washington, onde negociadores libaneses devem buscar um cessar-fogo total que impeça futuros ataques. As conversas Israel-Líbano que começaram em abril em Washington foram as primeiras em mais de três décadas entre os países, que não têm relações diplomáticas formais.

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Irã

Os combates representam um grande obstáculo ao acordo em formação para estender o cessar-fogo na guerra com o Irã, que eclodiu depois que os Estados Unidos e Israel atacaram o Reino Islâmico em 28 de fevereiro. Teerã quer que qualquer acordo inclua um cessar-fogo completo no Líbano. O Hezbollah rejeitou conversas diretas, contando com a pressão do Irã. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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