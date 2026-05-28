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Netanyahu ordena que Exército israelense controle 70% da Faixa de Gaza

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira, 28, que o país judeu está expandindo seu controle sobre a Faixa de Gaza e pretende controlar até 70% do território palestino.

"Agora estamos apertando o cerco ao Hamas", disse Netanyahu durante a Conferência do Vale do Jordão, na Cisjordânia. "Agora estamos em 60% do território da Faixa de Gaza. Vocês sabem disso? Estávamos em 50%, passamos para 60%."

Segundo ele, próximo passo era avançar para 70% de controle, com Israel "apertando o cerco" ao Hamas de todas as formas. "Nós lidaremos com os remanescentes", disse Netanyahu. "Mas o mais importante é continuar alavancando o nosso poder, aumentá-lo."

A conferência fez parte de uma discussão mais ampla sobre a guerra, o Irã, o Hezbollah, Gaza e a estratégia regional. "Ainda há mais trabalho. O que está acontecendo agora é, de fato, uma mudança global. Não há dúvida disso", acrescentou Netanyahu.

No início desta semana, um ataque israelense matou Mohammed Odeh, o recém-nomeado líder da ala militar do Hamas, as Brigadas Qassam, menos de duas semanas depois de seu antecessor também ter sido morto.

Em toda a Faixa de Gaza, 16 pessoas foram mortas e outras 39 ficaram feridas nas últimas 48 horas, informou o Ministério da Saúde de Gaza em atualização divulgada hoje. O ministério faz parte do governo de Gaza administrado pelo Hamas, mas é composto por profissionais de saúde que mantêm e publicam registros detalhados considerados, em geral, confiáveis pela comunidade internacional.

Desde que um frágil cessar-fogo entrou em vigor em outubro passado, 922 pessoas foram mortas em Gaza e outras 2.786 ficaram feridas, segundo o ministério.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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