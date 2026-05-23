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Mais de 100 navios de guerra da China cercam Taiwan

Informação foi dada pelo chefe de segurança de Taiwan, neste sábado

AFP
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Envio dos navios ocorreu "nos últimos dias", segundo o chefe do Conselho de Segurança Nacional, Joseph Wu (Reprodução / TV Globo / Via Portal G1)

O chefe de segurança de Taiwan anunciou, neste sábado (23), que a China enviou mais de 100 navios de guerra e embarcações da Guarda Costeira para as águas da região, do Mar Amarelo ao Mar da China Meridional e ao Pacífico Ocidental.

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O envio ocorreu "nos últimos dias", após a visita do presidente dos EUA, Donald Trump, a Pequim, afirmou o chefe do Conselho de Segurança Nacional, Joseph Wu, na rede X.

O oficial taiwanês acusou a China de "ameaçar" a paz e a estabilidade na região.

A China considera a ilha, com governo democrático e forças armadas, parte de seu território e ameaçou tomá-la à força.

Embora os Estados Unidos tenham mudado seu reconhecimento diplomático de Taipei para Pequim em 1979, continuam sendo o principal apoiador e fornecedor de armas de Taiwan.

Durante a cúpula bilateral realizada na semana passada em Pequim, o presidente chinês, Xi Jinping, alertou seu homólogo americano Donald Trump de que essa questão poderia escalar para um "conflito".

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