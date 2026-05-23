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Embaixada dos EUA em Caracas sedia exercício militar de prontidão e resposta rápida

Ação ocorre mais de quatro meses após a captura de Nicolás Maduro

Estadão Conteúdo
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Governo da Venezuela havia anunciado o treinamento no início desta semana (natanaelginting / Freepik)

O exército dos Estados Unidos realizou um exercício de resposta rápida envolvendo fuzileiros navais e aeronaves militares na capital da Venezuela neste sábado, mais de quatro meses após a deposição de Nicolás Maduro. Duas aeronaves Osprey do Corpo de Fuzileiros Navais, sobrevoaram a recém-reaberta Embaixada dos EUA em Caracas e integrantes das forças desceram das aeronaves em seguida.

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"Garantir a capacidade de resposta rápida das forças militares é um componente essencial da prontidão da missão, tanto aqui na Venezuela quanto ao redor do mundo", afirmou a embaixada no Instagram.

O governo da Venezuela havia anunciado o treinamento no início desta semana. O ministro das Relações Exteriores, Yván Gil, disse que os EUA realizariam o exercício para preparação "em caso de emergências médicas ou emergências catastróficas".

O treinamento ocorre quase dois meses após os EUA reabrirem formalmente sua embaixada em Caracas. A reabertura seguiu-se à restauração das relações diplomáticas plenas com o país sul-americano após a deposição de Maduro no início de janeiro.

A última vez que aeronaves militares dos EUA sobrevoaram Caracas foi em 3 de janeiro, quando forças de elite desceram de helicópteros e capturaram Maduro e sua esposa. Ambos foram levados para Nova York para enfrentar acusações de tráfico de drogas.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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EUA/VENEZUELA/EMBAIXADA/EXERCÍCIO MILITAR
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