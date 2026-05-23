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Em entrevistas, Trump sinaliza avanços no acordo entre EUA e Irã

Relatos da imprensa internacional também sugerem avanços das negociações

Estadão Conteúdo
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"Só assinarei um acordo com o Irã em que consigamos tudo o que queremos", disse o presidente americano Donald Trump (Flickr/Official White House/Daniel Torok)

Em duas entrevistas neste sábado, 23,o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acenou com a possibilidade de um acordo em breve entre o país e o Irã. À CBS News, o líder americano disse que os dois países estão próximos de finalizar um acerto, mas com uma condição: "Só assinarei um acordo com o Irã em que consigamos tudo o que queremos", limitou-se a declarar. Já ao site Axios, o chefe da Casa Branca falou que vai passar o dia analisando a proposta e que se reunirá com negociadores nas próximas horas. "Posso decidir até domingo", afirmou.

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Nas últimas horas, relatos da imprensa internacional sugerem avanços das negociações. O jornal britânico Financial Times disse que os dois lados estavam dispostos a estender a trégua por mais 60 dias, o que possibilitaria a reabertura gradual do Estreito de Ormuz. Neste período, haveria uma negociação para diminuição ou até mesmo renúncia dos estoques de urânio, em troca de liberação gradual dos ativos congelados de Teerã no exterior.

A TV Al Arabiya complementa informação dizendo que o Irã solicitou que discussões sobre o alívio das sanções e o congelamento dos fundos iranianos ocorressem antes da assinatura de qualquer acordo.

Mais cedo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, reconheceu que o país está em fase final de memorando para um acordo, mas evitou sinalizações mais enfáticas. "Estamos muito longe e muito perto de um acordo", disse.

A dubiedade também foi vista em uma das entrevistas de Trump. Ao Axios, disse que o acordo é uma opção "50%/50%".

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EUA/IRÃ/GUERRA/NEGOCIAÇÕES/TRUMP/ENTREVISTA
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