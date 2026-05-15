Chanceler da Alemanha diz que não recomendaria aos seus filhos que morassem nos EUA

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse nesta sexta-feira, 15, que não recomendaria aos seus filhos que morassem nos EUA para trabalhar ou estudar por causa do "clima social" do país. "Sou um grande admirador da América. Minha admiração não está crescendo no momento", disse ele, durante uma discussão em painel no Congresso Católico em Wuerzburg, Alemanha. "Portanto, eu não recomendaria aos meus filhos hoje que fossem para os EUA, se educassem lá e trabalhassem lá. Simplesmente por causa de um clima social que se desenvolveu repentinamente."

Merz ainda acrescentou: "a propósito, a questão do que jovens bem-educados podem alcançar costumava ser respondida de forma muito diferente na América até um ano atrás do que é hoje. Hoje, os mais bem-educados na América têm grande dificuldade em encontrar um emprego."

Mais cedo, em publicação no X, o chanceler alemão disse ter conversado com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a situação geopolítica no Oriente Médio e na Europa, com ambos concordando que o Irã precisa voltar para a mesa de negociação e sobre a necessidade de solução pacífica para a Ucrânia. Fonte: Associated Press.