Conflitos entre Rússia e Ucrânia deixa quatro mortos e doze feridos nesta sexta-feira (15)

Quatro pessoas foram mortas após um ataque de drones na Uncrânia, que atingiu um prédio residencial na cidade de Ryazab, na Rússia, nesta sexta-feira (15). Entre os mortos, uma criança foi atingida e não resistiu. Em um vídeo compartilhado no Telegram por uma agência de notícias internacional, é possível ver o prédio tomado por chamas em pelo menos dois andares.

Além dos óbitos, outras doze pessoas ficaram feridas, sete delas já estão recebendo tratamento em um hospital, segundo informações compartilhadas pelo governador da região, Pavel Malkov.

Outros pontos também foram atingidos pelo ataque, entre eles uma refinaria de petróleo da cidade. Em toda a região, uma enorme nuvem de fumança, decorrente de um incêncio intenso encobriu o céu.

A cidade que foi alvo dos ataques está localizada a cerca de 200 km a sudeste de Moscou. O governador da região, afirmou que pelo menos 99 drones ucranianos estiveram envolvidos no ataque. O saldo de danos inclui dois prédios residenciais. Os destroços dos drones estariam caídos em uma área industrial.



Segundo o comandante das forças de drones ucranianas, Robert Brovdi, 23 alvos e instalações militares na Rússia e em território ucraniano ocupado foram atingidos durante a noite.