Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Conflitos entre Rússia e Ucrânia deixa quatro mortos e doze feridos nesta sexta-feira (15)

Números são resultados de ataques de drones direcionados a cidade russa

O Liberal
fonte

Guerra entre Rússia e Ucrânia soma mais mortos e feridos nesta sexta-feira (15) (Reprodução)

Quatro pessoas foram mortas após um ataque de drones na Uncrânia, que atingiu um prédio residencial na cidade de Ryazab, na Rússia, nesta sexta-feira (15). Entre os mortos, uma criança foi atingida e não resistiu. Em um vídeo compartilhado no Telegram por uma agência de notícias internacional, é possível ver o prédio tomado por chamas em pelo menos dois andares.

Além dos óbitos, outras doze pessoas ficaram feridas, sete delas já estão recebendo tratamento em um hospital, segundo informações compartilhadas pelo governador da região, Pavel Malkov.

Outros pontos também foram atingidos pelo ataque, entre eles uma refinaria de petróleo da cidade. Em toda a região, uma enorme nuvem de fumança, decorrente de um incêncio intenso encobriu o céu.

A cidade que foi alvo dos ataques está localizada a cerca de 200 km a sudeste de Moscou. O governador da região, afirmou que pelo menos 99 drones ucranianos estiveram envolvidos no ataque. O saldo de danos inclui dois prédios residenciais. Os destroços dos drones estariam caídos em uma área industrial.

Segundo o comandante das forças de drones ucranianas, Robert Brovdi, 23 alvos e instalações militares na Rússia e em território ucraniano ocupado foram atingidos durante a noite.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump afirma que fala de Xi Jinping sobre 'declínio' dos EUA mirava governo Biden

14.05.26 20h36

Guarda Costeira dos EUA publica vídeo interceptando barcos a tiros no Caribe

14.05.26 19h41

transações financeiras

Declarações financeiras de Trump mostram milhares de transações relacionadas a empresas dos EUA

Os relatórios mostram mais de 3.700 operações de compra e venda nos primeiros meses de 2026

14.05.26 19h28

Bloqueios contra o presidente da Bolívia dificultam abastecimento de alimentos em La Paz

14.05.26 18h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

SURPRESA

Mãe revela que descobriu o quinto bebê no momento do parto; conheça a história dos quíntuplos

A mãe disse que enfrentou uma depressão enquanto tentava engravidar há 12 anos

08.05.26 18h40

DESPEDIDA

Pais detidos pela ICE conseguem visitar filho com câncer terminal antes de ele morrer

Kevin González, de 18 anos, morreu no último domingo, 10

11.05.26 21h47

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

WASHINGTON

Pentágono publica documentos secretos sobre OVNIs

Um relatório de inteligência da Força Aérea de novembro de 1948, classificado como "sigilo máximo", inclui informações sobre avistamentos de "aeronaves não identificadas" e de "pratos voadores"

08.05.26 14h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda