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Guarda Costeira dos EUA publica vídeo interceptando barcos a tiros no Caribe

Estadão Conteúdo

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou nas redes sociais um vídeo que mostra uma operação contra barcos suspeitos de traficar cocaína na costa da Colômbia, no Caribe, com atiradores de elite disparando contra as embarcações. As imagens são acompanhadas pela música "Bye bye bye", da extinta boy band "NSYNC". A publicação ocorreu nesta quinta-feira, 14, mas a operação foi no último sábado, 9.

Segundo informações da Guarda Costeira, nove suspeitos de tráfico foram detidos na operação e três embarcações foram destruídas. A guarda apreendeu mais de 2,7 toneladas de cocaína, avaliada em R$ 260 milhões.

A operação contou com um helicóptero e uma embarcação da Guarda Costeira. Conforme o órgão, os atiradores precisaram efetuar disparos de neutralização após os tiros de advertência se mostrarem ineficazes. A intervenção foi classificada como bem-sucedida.

O trecho usado da música da boy band, que fez sucesso entre o final dos anos 1990 e o começo dos anos 2000, foi justamente o refrão, que, em português, diz "tchau, tchau, tchau", enquanto os atiradores disparam contra as embarcações.

A ação se soma a outras semelhantes realizadas no Caribe e no Pacífico desde outubro do ano passado, em meio a uma campanha que, segundo Washington, tem como objetivo combater o tráfico de drogas na América Latina. Um levantamento da AFP mostrou que, até o fim de abril, pelo menos 185 pessoas morreram nesses ataques.

As ofensivas são supervisionadas pelo chefe do Comando Sul dos EUA, general Francis L. Donovan, que assumiu o cargo no fim do ano passado, em meio à intensificação das operações militares na região.

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EUA/COLÔMBIA/CARIBE/ATAQUE/EMBARCAÇÕES
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