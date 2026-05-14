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Trump diz que China comprará 200 jatos da Boeing e que Xi não compartilhará armas com o Irã

Segundo o presidente republicano, Xi Jinping não compartilhará equipamentos militares com o Irã. Ele também pontuou que Xi mencionou que "gostaria de ver um acordo ser feito" e se ofereceu para ajudar, informou o Wall Street Journal

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Foto: Brendan Smialowski/AFP)

A China concordou em encomendar 200 jatos da Boeing, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, à Fox News, em um trecho de uma entrevista divulgada nesta quinta-feira, 14.

"Uma coisa que ele Xi Jinping concordou hoje quinta-feira, ele vai encomendar 200 jatos... A Boeing queria 150, eles conseguiram 200", afirmou Trump, de acordo com a Reuters. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, havia dito anteriormente que esperava um anúncio sobre uma grande encomenda da Boeing durante a visita americana a Pequim.

Segundo o presidente republicano, Xi Jinping não compartilhará equipamentos militares com o Irã. Ele também pontuou que Xi mencionou que "gostaria de ver um acordo ser feito" e se ofereceu para ajudar, informou o Wall Street Journal.

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Quando questionado se o apoio de Pequim a Teerã foi discutido durante sua viagem, Trump enfatizou: "Ele disse que não vai fornecer equipamentos militares. Isso é uma grande declaração".

"Ele disse isso com firmeza", acrescentou, "mas, ao mesmo tempo, eles compram muito do petróleo deles lá, e gostariam de continuar fazendo isso".

*Com informações da Dow Jones Newswires.

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EUA/TRUMP/CHINA/XI JINPING/REUNIÃO/ARMAS/IRÃ
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