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Trump e Xi Jinping concordam que 'Irã jamais poderá ter uma arma nuclear', diz Casa Branca

Segundo o governo americano, Xi Jinping também manifestou oposição à militarização da rota marítima

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, concordaram que o Irã "jamais poderá ter uma arma nuclear", segundo comunicado divulgado pela Casa Branca após reunião entre os dois líderes em Pequim nesta quinta-feira, 14.

No documento, a Casa Branca reforça a posição conjunta sobre o programa nuclear iraniano e acrescenta que "os dois lados concordaram que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto para garantir o livre fluxo de energia".

Segundo o governo americano, Xi Jinping também manifestou oposição à militarização da rota marítima e a qualquer tentativa de cobrança de pedágio pelo uso da passagem estratégica.

A Casa Branca informou ainda que o líder chinês demonstrou interesse em ampliar a compra de petróleo americano como forma de reduzir, no futuro, a dependência chinesa do estreito, considerado uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo.

A reunião marcou o início de uma cúpula de dois dias entre Estados Unidos e China na capital chinesa. A Casa Branca classificou o encontro entre Trump e Xi como "bom" e afirmou que os dois lados discutiram formas de fortalecer a cooperação econômica.

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