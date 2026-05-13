Venezuela anuncia lançamento de processo formal de reestruturação da dívida do país e da PDVSA

O Ministério de Economia e Finanças da Venezuela anunciou o lançamento de um processo formal e ordenado de reestruturação da dívida pública externa do país e da companhia estatal petrolífera PDVSA.

Em comunicado, o ministério cita que objetivo é colocar a economia a serviço do povo venezuelano, liberando o país da carga acumulada da dívida. O documento pontua que o país demonstrou ao longo dos anos solvência e cumprimento de todas as obrigações internacionais, mas ficou impedido de fazê-lo desde 2017 em razão de sanções econômicas.

"Os recursos do país devem ser destinados, antes de tudo, ao bem-estar do povo da Venezuela e não para serem consumidos por obrigações financeiras insustentáveis", segundo o documento. O comunicado do ministério venezuelano divulgado nesta quarta-feira não cita valores do endividamento soberano e da PDVSA.

Os títulos soberanos da Venezuela e os títulos inadimplentes da PDVSA tinha um valor nominal superior a US$ 75 bilhões, segundo cálculos do Amerant Bank em janeiro. "Ao adicionar outras obrigações, como dívida adicional da PDVSA, empréstimos bilaterais e indenizações arbitrais, estimamos que a dívida externa total da Venezuela seja muito maior, entre US$ 160 bilhões e US$ 180 bilhões, dependendo de como os juros acumulados e as sentenças judiciais são contabilizados", projetou a instituição.