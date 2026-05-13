Vance fala de progresso nas negociações da guerra e reitera que Irã não terá arma nuclear

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse nesta quarta-feira, 13, que acredita que está sendo feito progresso nas negociações com o Irã para encerrar a guerra.

"Acho que estamos fazendo progresso. A questão fundamental é se fazemos progresso suficiente para satisfazer a 'linha vermelha' do presidente", afirmou ele a repórteres na Casa Branca. Segundo Vance a "linha vermelha" seria o Irã nunca possuir uma arma nuclear.

Vance enfatizou que concorda com o presidente dos EUA, Donald Trump, de que Teerã jamais pode ter um arsenal nuclear, mas que "o presidente e eu, e toda a equipe, nos importamos com as situações financeiras do povo americano". O vice-presidente foi questionado sobre os comentários de Trump ontem de que ele não "pensa na situação financeira dos americanos".

Segundo Vance, os dados de inflação do mês passado foram "decepcionantes". As leituras acima do esperado tanto do índice de preços ao consumidor (CPI) quanto do índice de preços ao produtor (PPI) reforçaram a percepção de que o choque de energia provocado pela guerra entre EUA-Israel e Irã começa a contaminar de forma mais ampla a economia americana.