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Trump publica imagem de nota de US$ 100 estampada com seu rosto

A imagem também traz a assinatura de Trump, que deve aparecer nas notas de dólar verdadeiras ainda neste ano

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou, nesta terça-feira, 12, uma imagem de uma nota de US$ 100 estampada com seu rosto.

A postagem foi feita na Truth Social. Na frente da nota, aparece uma foto de Trump, acompanhada da frase "Federal Victory Note" ("Nota de Vitória Federal", em tradução livre) e das inscrições "TRUMP2024", em referência ao ano em que o republicano foi eleito pela última vez, e "TRUMP4547", por ele ter sido o 45º e 47º presidente americano.

No verso, há uma imagem do Independence Hall, na Philadelphia, além da frase "GOD BLESS DONALD TRUMP" ("Deus abençoe Donald Trump", em tradução livre).

A imagem também traz a assinatura de Trump, que deve aparecer nas notas de dólar verdadeiras ainda neste ano. A mudança, anunciada pelo Departamento do Tesouro no fim de abril, é uma homenagem aos 250 anos da independência dos EUA e marcará a primeira vez que um presidente em exercício aparecerá no papel-moeda americano.

Desde o início de seu mandato, Trump tem buscado associar a sua imagem a símbolos públicos. Em abril, o Departamento de Estado anunciou que prepara uma edição limitada de passaportes comemorativos com uma foto do republicano, novamente em homenagem ao aniversário da independência americana. Ele será o primeiro presidente vivo a aparecer no documento de viagem.

Em março, a Comissão de Belas Artes dos EUA, que assessora agências federais em questões de design, aprovou a criação de uma moeda comemorativa de ouro 24 quilates com a imagem de Trump. Mais uma vez, a justificativa apresentada foi homenagear a independência do país.

A moeda mostra Trump com os punhos apoiados sobre uma mesa e expressão séria. No verso, há uma águia. Ela é uma das pelo menos três moedas com o rosto de Trump, incluindo uma moeda de US$ 1 que circulará como moeda corrente, que o governo planeja lançar.

No ano passado, Trump também renomeou prédios em sua homenagem. Em dezembro, o John F. Kennedy Center for the Performing Arts passou a se chamar Trump-Kennedy Center. A mudança foi aprovada pelo conselho da instituição, montado pelo próprio republicano.

No mesmo mês, o Instituto da Paz dos EUA, em Washington, foi renomeado para Instituto da Paz Donald J. Trump. Ele também anunciou que a Marinha irá construir uma nova classe de navios de guerra, batizada de Classe Trump.

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