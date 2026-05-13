Ataques israelenses deixam oito mortos no Líbano, apesar do acordo de trégua

O Exército israelense atacou três automóveis nesta quarta-feira (13) ao sul de Beirute, dois deles em uma rodovia muito movimentada, ações que provocaram oito mortes, e continua bombardeando a região sul do Líbano, apesar da trégua em vigor desde 17 de abril, afirmaram as autoridades libanesas.

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Israel intensificou seus ataques no Líbano desde a semana passada. Os dois países devem iniciar na quinta-feira, em Washington, uma nova rodada de conversações sob mediação dos Estados Unidos.

Oito pessoas, incluindo duas crianças, morreram nos ataques que atingiram três veículos quase 20 quilômetros ao sul de Beirute, segundo o Ministério da Saúde.

Dois automóveis foram atingidos na rodovia extremamente movimentada que liga Beirute ao sul do país, e um terceiro veículo foi atacado em uma estrada na mesma região, segundo a Agência Nacional de Informação (ANI).

No sábado, ataques semelhantes atingiram dois veículos na mesma rodovia.

Israel prossegue com os bombardeios no Líbano, apesar da trégua, alegando que seus alvos são membros do Hezbollah, apoiado pelo Irã.

O Exército israelense efetua ataques no sul do país nesta quarta-feira, em particular na região de Tiro, depois de ordenar que os moradores de seis vilarejos abandonassem a região.