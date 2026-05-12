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Líder do Hezbollah pede que Líbano abandone negociações diretas com Israel

Estadão Conteúdo

O líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Naim Kassem, pediu ao governo do Líbano que se retire das negociações diretas com Israel, classificando-as como uma concessão e defendendo "negociações indiretas", em carta nesta terça-feira, 12.

Kassem afirmou que a disputa sobre a posse de armas pelo Hezbollah é um assunto interno e não deveria fazer parte das conversas com Israel. O governo libanês tem buscado o desarmamento do grupo desde que a última rodada de combates eclodiu no início de março, classificando como ilegais todas as atividades militares do grupo.

As autoridades libanesas também exigiram a cessação das hostilidades, a retirada israelense do Líbano, o deslocamento de tropas libanesas para o sul do rio Litani, a libertação de prisioneiros libaneses detidos em Israel e o retorno de deslocados às suas casas. Kassem disse que o Hezbollah está pronto para cooperar para ajudar a alcançar os cinco pontos exigidos pelo governo do país.

Líbano e Israel devem realizar dois dias de conversas em Washington a partir de quinta-feira, 14, na tentativa de encerrar os mais recentes combates, iniciados há dois meses, e discutir o futuro das relações entre os dois lados - que estão em guerra desde a criação de Israel, em 1948.

Apesar do cessar-fogo mediado pelos EUA, em vigor desde 17 de abril, Israel e Hezbollah continuaram realizando ataques diários. Desde a madrugada desta terça, a força aérea de Israel realizou ataques em diferentes áreas do sul do Líbano, além da aldeia de Sohmor, no leste do Vale do Beqaa, informou a agência estatal National News Agency (NNA). Segundo a NNA, bombardeios aéreos na aldeia de Jibchit mataram três pessoas e feriram outras quatro. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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ISRAEL/LÍBANO/GUERRA

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