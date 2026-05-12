'Venezuela ama o Trump', diz o presidente dos EUA ao considerar ‘seriamente’ a anexação do país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira (12) que considera “seriamente” anexar a Venezuela como o 51º estado americano, segundo a emissora Fox News. Durante uma conversa por telefone com o apresentador John Roberts, Trump teria dito que o interesse na anexação está relacionado às reservas de petróleo venezuelanas, avaliadas em cerca de US$ 40 trilhões.

O republicano também afirmou ser popular entre os venezuelanos. “A Venezuela ama Trump”, declarou, de acordo com a emissora americana. Procurada pela Fox News, a Casa Branca não deu detalhes sobre como funcionaria um eventual plano de anexação da Venezuela aos Estados Unidos. “Como o presidente já disse, as relações entre a Venezuela e os EUA têm sido extraordinárias. O petróleo está começando a fluir, e grandes quantias de dinheiro, nunca vistas antes, em breve ajudarão o grande povo da Venezuela”, afirmou um porta-voz do governo americano.

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Após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, em janeiro, durante uma operação militar americana, Trump afirmou que os Estados Unidos administrariam a Venezuela “até uma transição segura” e trabalhariam em colaboração com a então vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez.

Segundo a Fox News, integrantes do gabinete de Trump e assessores da área de energia da Casa Branca têm se reunido nos últimos meses com executivos de grandes petrolíferas para incentivar investimentos na Venezuela.

Governo venezuelano rejeita anexação

Para que a Venezuela se tornasse oficialmente um estado americano, seria necessária a aprovação do Congresso dos Estados Unidos e também o consentimento da população venezuelana. Delcy Rodríguez rejeitou a possibilidade e afirmou que a anexação “jamais” seria aceita pelo país. “Isso jamais teria sido cogitado, porque, se há uma coisa que nós, venezuelanos e venezuelanas, temos em comum, é o amor pelo nosso processo de independência, o amor pelos nossos heróis e heroínas da independência”, declarou.

Essa não é a primeira vez que Trump menciona a possibilidade de anexar territórios estrangeiros. Em março, após a Venezuela conquistar o título do Clássico Mundial de Beisebol, em Miami, o republicano sugeriu que o país sul-americano poderia se tornar um estado americano. O presidente dos EUA também já fez declarações semelhantes envolvendo regiões como Groenlândia, Canadá, Cuba e Panamá.