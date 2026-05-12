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Mundo

Trump volta a dizer que Cuba é 'país falido' e diz que ilha está pedindo ajuda

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a afirmar que Cuba é "um país falido" e sugeriu que a ilha "está pedindo ajuda", em uma publicação na Truth Social nesta terça-feira, 12. Há meses, o mandatário americano vem sinalizando possíveis ações de Washington em relação ao país, após a intervenção realizada na Venezuela.

"Nenhum republicano jamais falou comigo sobre Cuba, que é um país falido e só caminha em uma direção: para baixo! Cuba está pedindo ajuda, e nós vamos conversar!!! Enquanto isso, estou indo para a China!", escreveu ele.

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