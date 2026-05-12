Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Desaprovação de Trump atinge 59,8% em pesquisa AtlasIntel; economia é a maior preocupação

Estadão Conteúdo

Pesquisa nacional da AtlasIntel nos EUA indica que o presidente americano, Donald Trump, chega ao segundo ano de mandato sob elevada rejeição, em meio a preocupações concentradas na inflação, no custo de vida e na percepção de deterioração econômica. De acordo com o levantamento, 59,8% desaprovam a atuação do presidente, enquanto 39,5% a aprovam.

A série histórica divulgada pela AtlasIntel mostra a desaprovação consistentemente acima da aprovação ao longo dos últimos meses, alcançando patamar próximo de 60% em maio de 2026. Na avaliação qualitativa, 60,0% classificam o desempenho como ruim ou muito ruim; 37,2% como bom ou excelente; e 2,7% como regular.

Ao serem questionados sobre os principais desafios atuais do país, os entrevistados apontaram, majoritariamente, questões econômicas. A inflação e o custo de vida lideram, citados por 48,6%, seguidos por economia e mercado de trabalho, com 41,1%. No recorte específico da economia, 59% consideram a gestão ruim, e 52% acreditam que a situação tende a piorar. Em relação ao mercado de trabalho, 61% avaliam o cenário atual como ruim, e 53% projetam piora.

Em um cenário hipotético para a eleição de meio de mandato da Câmara, 54,6% votariam em um candidato democrata, contra 40,1% em um republicano, segundo a pesquisa.

O levantamento também mediu a reação a ataques militares dos EUA contra o Irã em 2026: 59,2% se disseram contrários à ofensiva, e 38,9% favoráveis. Para 67,8%, as ações aumentam o risco de futuros atentados terroristas contra cidadãos americanos; e 58,5% avaliam que a operação eleva o incentivo para o Irã desenvolver armas nucleares.

A pesquisa foi realizada de 4 a 7 de maio de 2026, com 2.069 entrevistados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

APROVAÇÃO

PESQUISA

ATLASINTEL
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Secretário de Saúde do Reino Unido quer renunciar e se candidatura contra Starmer, diz jornal

13.05.26 19h41

Irã proíbe armas dos EUA em Ormuz e oferece milhões por Trump e Netanyahu, diz imprensa local

13.05.26 19h36

Netanyahu visitou os Emirados Árabes Unidos secretamente durante a guerra no Irã

13.05.26 18h06

Vance fala de progresso nas negociações da guerra e reitera que Irã não terá arma nuclear

13.05.26 17h52

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

SURPRESA

Mãe revela que descobriu o quinto bebê no momento do parto; conheça a história dos quíntuplos

A mãe disse que enfrentou uma depressão enquanto tentava engravidar há 12 anos

08.05.26 18h40

WASHINGTON

Pentágono publica documentos secretos sobre OVNIs

Um relatório de inteligência da Força Aérea de novembro de 1948, classificado como "sigilo máximo", inclui informações sobre avistamentos de "aeronaves não identificadas" e de "pratos voadores"

08.05.26 14h44

CASO EPSTEIN

Suposta carta de suicídio de Jeffrey Epstein é revelada por tribunal dos EUA; leia trecho

No conteúdo da suposta carta divulgada pela Justiça norte-americana, Jeffrey Epstein faz críticas às investigações conduzidas contra ele

07.05.26 10h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda