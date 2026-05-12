Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

'Mudança climática é machista', alertam ONGs

Relatório aponta que a crise climática pode levar mais de 158 milhões de mulheres e meninas à pobreza extrema até 2050

AFP
fonte

Segundo ONGs, desastres climáticos aumentam a vulnerabilidade de mulheres e meninas em diferentes países (Reprodução/ Freepik)

As consequências da mudança climática sobre as desigualdades de gênero, durante muito tempo relegadas a segundo plano, têm sido alvo de alertas de organizações não governamentais. Às vésperas da reunião do G7, entidades denunciam a distância entre os discursos políticos e a realidade do financiamento internacional voltado às mulheres.

“A mudança climática é machista”, afirmou Mathilde Henry, da CARE France. Segundo ela, eventos extremos ampliam a vulnerabilidade feminina. “Quando há secas e as colheitas fracassam, são as mulheres que comem por último e em menor quantidade”, disse.

VEJA MAIS 

image Câmara de SP aprova leis para 'vagas verdes' e adaptação climática em escolas municipais

image Governo Lula lança plano para enfrentar a crise climática e prevê R$ 27 bilhões em 2026
Iniciativa federal prevê erradicação da insegurança alimentar e proteção de 4 milhões de pessoas contra desastres geohidrológicos

Atualmente, cerca de 47,8 milhões de mulheres a mais do que homens enfrentam insegurança alimentar no mundo, segundo a Action contre la Faim (Ação contra a Fome), que aponta as desigualdades de gênero como causa e consequência da fome.

O aumento das temperaturas também impacta diretamente a segurança das mulheres. Um estudo divulgado em abril de 2025 pela Spotlight Initiative, parceria entre União Europeia, ONU e governo do México, apontou que cada aumento de 1°C na temperatura global está associado a um crescimento de 4,7% nos casos de violência doméstica.

Fenômenos climáticos extremos, como as enchentes em Bangladesh, também têm sido associados ao aumento da violência de gênero e dos casamentos infantis, segundo as ONGs.

Dados do relatório Gender Snapshot 2025, da UN Women, indicam ainda que a falta de ação contra as mudanças climáticas pode empurrar mais 158,3 milhões de mulheres e meninas para a pobreza extrema até 2050.

Diplomacia feminista e cortes no financiamento

Embora a França, que preside o G7 neste ano, tenha adotado uma estratégia de diplomacia feminista para o período de 2025 a 2030, organizações afirmam que os cortes na ajuda internacional comprometem políticas voltadas às mulheres.

Segundo a Organisation for Economic Co-operation and Development, a ajuda pública ao desenvolvimento dos países membros e associados do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento somou US$ 174,3 bilhões em 2025, queda de 23,1% em relação ao ano anterior — a maior retração anual já registrada. Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França concentraram a maior parte da redução.

Para a Plan International France, o Fundo de Apoio às Organizações Feministas, considerado uma das principais iniciativas da diplomacia feminista francesa, foi diretamente afetado pelos cortes. “Há um ataque ideológico, financeiro e até à própria linguagem ligada à igualdade”, afirmou Léa Cros, da Ação contra a Fome.

Segundo as entidades, a redução de recursos já provocou o encerramento de dezenas de programas internacionais e afetou organizações locais que atuam na linha de frente do atendimento a mulheres e crianças.

Mulheres pedem participação nas decisões

Especialistas de países do Sul Global defendem maior participação feminina na formulação de políticas públicas relacionadas ao clima. Além de sofrerem os impactos das mudanças climáticas, mulheres também estão à frente de soluções de adaptação, especialmente nas áreas de agricultura e proteção ambiental.

“As mulheres não são apenas vulneráveis. Se forem apoiadas, podem se tornar agentes de mudança”, afirmou a pesquisadora vietnamita Hoang Thi Ngoc Ha, especialista em adaptação climática e soluções baseadas na natureza.

Já a especialista equatoriana em agroecologia Gladys Yolanda Guamán Casillas afirmou que mulheres indígenas continuam “quase sistematicamente excluídas” dos espaços internacionais de decisão. Ela pediu que governos ampliem a participação feminina nas discussões globais sobre clima e desenvolvimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

igualdade de gênero
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Anexação

'Venezuela ama o Trump', diz o presidente dos EUA ao considerar ‘seriamente’ a anexação do país

Segundo Trump, interesse na anexação da Venezuela estaria ligado às reservas de petróleo do país, estimadas em US$ 40 trilhões

12.05.26 12h06

Contraproposta

Irã afirma que EUA devem aceitar proposta de paz ou enfrentar 'fracasso'

Negociador iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf afirmou que Washington “não tem alternativa”

12.05.26 12h01

MUNDO

EUA: Hegseth diz que Pentágono tem planos para escalar ou retroceder guerra com Irã, se preciso

Pete Hegseth afirmou que o Pentágono possui diferentes cenários operacionais preparados

12.05.26 11h06

Trump volta a dizer que Cuba é 'país falido' e diz que ilha está pedindo ajuda

12.05.26 10h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

ATIVISTA PRESO

Brasileiro preso em Israel relata ameaças e pode pegar pena de 100 anos

Ativista Thiago Ávila detido após interceptação de flotilha com destino a Gaza relata ameaças, isolamento e interrogatórios prolongados

04.05.26 21h38

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

SURPRESA

Mãe revela que descobriu o quinto bebê no momento do parto; conheça a história dos quíntuplos

A mãe disse que enfrentou uma depressão enquanto tentava engravidar há 12 anos

08.05.26 18h40

WASHINGTON

Pentágono publica documentos secretos sobre OVNIs

Um relatório de inteligência da Força Aérea de novembro de 1948, classificado como "sigilo máximo", inclui informações sobre avistamentos de "aeronaves não identificadas" e de "pratos voadores"

08.05.26 14h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda