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Soldado de Israel coloca cigarro na boca de estátua da Virgem Maria no Líbano

O episódio se soma a outros incidentes recentes contra cristãos e símbolos religiosos por israelenses

Estadão Conteúdo

Um soldado das Forças de Defesa de Israel (IDF) colocou um cigarro na boca de uma estátua da Virgem Maria, na Vila de Debel, no sul do Líbano. Segundo o jornal The Times of Israel, a foto que mostra o momento foi tirada há algumas semanas, mas foi publicada nas redes sociais na quarta-feira, 6.

Em nota enviada ao jornal, as IDF disseram que o homem foi identificado e será disciplinado. "As IDF consideram o incidente grave e enfatizam que a conduta do soldado se desvia completamente dos valores esperados de suas tropas", afirmou.

A corporação acrescentou que "respeita a liberdade de religião e culto, bem como os locais sagrados e os símbolos religiosos de todas as religiões e comunidades". 'As IDF não têm intenção de prejudicar a infraestrutura civil, incluindo edifícios ou símbolos religiosos", disse.

O episódio se soma a outros incidentes recentes contra cristãos e símbolos religiosos, que levaram o Ministério das Relações Exteriores de Israel a nomear o ex-embaixador George Deek como enviado especial para o mundo cristão.

Deek condenou o soldado fotografado fumando perto da estátua e enfatizou que Israel "está comprometido em preservar a liberdade religiosa e a dignidade de todas as religiões".

No mês passado, um soldado israelense destruiu uma estátua de Jesus Cristo com uma marreta, também na vila de Debel. Segundo o The Times of Israel, ele e o colega que fotografou o momento foram expulsos do serviço de combate e condenados a 30 dias de prisão militar. Uma investigação sobre o caso identificou que outros seis soldados estavam "presentes no local e não agiram para impedir o incidente nem o denunciaram".

Na segunda-feira, 4, o Conselho de Bispos Católicos Grecos Melquitas do Líbano expressou profunda preocupação com relatos de que militares israelenses estariam demolindo prédios religiosos em partes do sul do Líbano sob seu controle.

O grupo pediu que o governo libanês e a Organização das Nações Unidas (ONU) atuem para proteger propriedades civis e instituições religiosas, em especial na aldeia de Yaroun, onde um convento católico foi demolido pelas IDF no último sábado, 2. O convento abrigava apenas duas freiras, que já não estavam mais no local desde o início da guerra de Israel contra o grupo militante Hezbollah, em 2 de março.

As IDF afirmaram que, enquanto destruíam a infraestrutura do Hezbollah em Yaroun, uma casa sem qualquer símbolo religioso foi danificada, mas que, assim que os militares souberam que o imóvel estava ligado a uma igreja, "impediram que mais danos fossem causados".

*Com informações da Associated Press.

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ISRAEL/ESTÁTUA/VIRGEM MARIA/SOLDADO/CIGARRO
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