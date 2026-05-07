Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

China condena à morte dois ex-ministros acusados de corrupção

Wei Fenghe e Li Shangfu foram considerados culpados de aceitar e oferecer subornos

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (www.slon.pics / Magnific)

Um tribunal militar chinês condenou nesta quinta-feira, 7, dois ex-ministros da Defesa acusados de corrupção à pena de morte com suspensão de dois anos, segundo a agência de notícias oficial Xinhua. Wei Fenghe e Li Shangfu foram considerados culpados de aceitar e oferecer subornos.

A suspensão prevê um período de carência até a execução. Durante dois anos, o comportamento dos condenados é avaliado. Se não tiverem novas condenações graves, a pena pode ser transformada em prisão perpétua.

As sentenças são as mais recentes na campanha do presidente chinês Xi Jinping para expurgar altos funcionários. Xi iniciou uma campanha anticorrupção há mais de uma década, culminando na destituição do general de mais alta patente da China e da liderança militar em janeiro.

A poderosa Comissão Militar Central da China, que em anos anteriores tinha 11 membros, agora tem apenas um membro além do próprio Xi. Ele também usou o combate à corrupção como forma de consolidar a lealdade política e o controle entre a elite política.

Não está claro se algum dos dois homens tinha divergências políticas ou de política externa com Xi.

Quem são os dois ministros

Wei foi ministro da Defesa de 2018 a 2023. Li o sucedeu, mas serviu por apenas alguns meses antes de desaparecer da vida pública. Ele foi destituído do cargo em outubro de 2023.

Li passou a maior parte de sua carreira como especialista nos ramos de mísseis e aquisições do Exército de Libertação Popular da China e enfrentou sanções financeiras e de viagem dos EUA devido à compra de equipamentos militares russos.

O Partido Comunista expulsou ambos de suas fileiras em 2024, sinalizando seu destino. O substituto de Li, Dong Jun, continua a servir como ministro da Defesa. No entanto, especialistas observam que ele não foi nomeado para a poderosa Comissão Militar Central, composta por onze membros, que supervisiona as forças armadas e cuja nomeação é padrão para alguém nesse cargo.

No final do ano passado, o ex-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Tang Renjian, foi condenado à morte por corrupção passiva.

Segundo comunicado do tribunal popular de Changchun, Renjian teria aceitado mais de 268 milhões de yuans (cerca de R$ 203 milhões na cotação atual), entre os anos de 2007 e 2024,em propinas, dinheiro e bens.

O tribunal disse que essas propinas "causaram perdas gravíssimas aos interesses do Estado e do povo, portanto justificaram a pena de morte". De acordo com o comunicado, Renjian confessou seus "crimes' e expressou arrependimento.

*Com informações das agências internacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHINA/EX-MINISTROS/CORRUPÇÃO/CONDENAÇÃO/PENA DE MORTE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

expurgo

China condena à morte dois ex-ministros acusados de corrupção

Wei Fenghe e Li Shangfu foram considerados culpados de aceitar e oferecer subornos

07.05.26 16h28

desrespeito

Soldado de Israel coloca cigarro na boca de estátua da Virgem Maria no Líbano

O episódio se soma a outros incidentes recentes contra cristãos e símbolos religiosos por israelenses

07.05.26 16h06

Vaticano

Após ataques de Trump ao papa, Rubio e Leão XIV se reúnem por mais de 2h

Rubio, que é católico praticante, se reuniu primeiramente com Leão - encontro que se tornou delicado de última hora devido às recentes críticas de Trump ao pontífice nascido em Chicago

07.05.26 14h28

GUERRA NA UCRÂNIA

Rússia confirma cessar-fogo de dois dias com a Ucrânia

A trégua ocorre em função das celebrações do Dia da Vitória, no sábado, 9, que marca a derrota da Alemanha Nazista na Segunda Guerra Mundial e é considerado o feriado mais importante na Rússia

07.05.26 13h12

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ASSASSINATO

Menino de 5 anos é encontrado morto em lixeira após ser espancado pelo ex-namorado da mãe

O resultado da autópsia mostrou que a criança apresentava contusões, fraturas e escoriações pelo corpo

30.04.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ATIVISTA PRESO

Brasileiro preso em Israel relata ameaças e pode pegar pena de 100 anos

Ativista Thiago Ávila detido após interceptação de flotilha com destino a Gaza relata ameaças, isolamento e interrogatórios prolongados

04.05.26 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda